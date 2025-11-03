Morreu na noite do último domingo (2/11) o cantor e compositor Lô Borges aos 73 anos. Ele era um dos fundadores do Clube da Esquina – movimento musical que surgiu em Belo Horizonte no final dos anos 1960 que lançou nomes como o de Milton Nascimento, Fernando Brant (1946-2015), Beto Guedes, Toninho Horta e Wagner Tiso.

Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed, Lô faleceu às 20h50 em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Lô estava internado em um hospital da Unimed em Belo Horizonte, desde o dia 17 de outubro com um quadro de intoxicação medicamentosa. A intoxicação por medicamentos ocorre pelo uso de doses excessivas de um remédio, de forma intencional ou acidental. A informação foi confirmada pela reportagem de O TEMPO com familiares do cantor.

O artista mineiro chegou a ser entubado e posteriormente se submeteu a uma traqueostomia (procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para permitir a passagem de ar para os pulmões, geralmente com a inserção de uma cânula). O quadro se agravou e Lô Borges acabou não resistindo. Lô deixa o filho Luca Arroyo Borges, de 27 anos.

Velório de Lô Borges

O velório do artista será em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Das 9h às 15h da terça-feira (4/11), os fãs poderão se despedir.

