Na manhã do dia 1º de outubro, a Associação Barco Escola da Natureza recebeu a visita técnica de representantes da CETESB de São Paulo e Americana, e da CPFL Renováveis. A visita pelo Reservatório de Salto Grande, em Americana, esteve vinculada ao Programa de Redução de Nutrientes na Sub-bacia do Rio Atibaia, com foco na incidência de macrófitas e no intercâmbio técnico entre as equipes.

A equipe contou com técnicos de diferentes áreas, incluindo diretores, gerentes, supervisores, engenheiros, analistas e estagiários, que puderam conhecer de perto pontos críticos de assoreamento, poluição, ocorrência de cianobactérias, proliferação de plantas aquáticas e variações na qualidade da água.

Foram discutidas medidas em andamento para minimizar os impactos ambientais, destacando a necessidade de ações conjuntas entre poder público, empresas, organizações e sociedade civil.

O Barco Escola da Natureza foi reconhecido

pelas instituições como exemplo positivo de mobilização socioambiental, atuando em nível mundial, nacional e, principalmente, local, na recuperação e preservação da Represa Salto Grande.

