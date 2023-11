Bares da região 32% vão contratar até o fim do ano

O setor de alimentação fora do lar, principalmente bares e restaurantes,

já se prepara para reforçar as equipes, de olho na temporada de verão, mas também atentos ao movimento de fim de ano, quando confraternizações e festas de Natal e Ano-Novo costumam ser boa fonte de faturamento. Pesquisa da Abrasel, realizada entre o final de outubro e o começo de novembro, constatou que 32% dos empresários do setor na Região de Campinas – base de 50 municípios – pretendem contratar funcionários até o fim de 2023. Outros 61% pretendem manter o quadro atual de funcionários e somente 7% indicaram que podem demitir.

Ao apontar os motivos por trás das contratações planejadas, 72% afirmam ser para dar suporte ao aumento esperado de demanda, enquanto 35% visam atender às necessidades de gestão e reorganização da empresa. Além disso, 14% planejam contratar para renovar a equipe e 3% têm planos de abrir filiais ou novas unidades.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Para Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, “há um certo otimismo do setor em relação ao aumento de demanda nestes dois últimos meses de 2023 e início de 2024. Ao longo deste ano, muitos já se prepararam recompondo as equipes. Ainda assim é muito significativa a parcela que diz que fará contratações.”

Desempenho Financeiro

A pesquisa também traz resultados sobre o desempenho financeiro do setor na região. Em setembro, 32% dos estabelecimentos registraram prejuízo – o dobro do número de agosto.

“A quantidade de associados que responderam ter prejuízo em setembro foi muito elevada, pois dobrou em relação a agosto”, afirma Mason. “Quando você observa a motivação, é muito alto o número de empresários dizendo que teve queda nas vendas no mês (88%). Bem acima da média nacional, onde esse índice aparece com 63% para quem ficou no vermelho. Isso pode ser explicado por ter sido um mês sem datas comemorativas boas pro setor, feriado prolongado que leva muta gente para fora e perda do poder de compra dos clientes.

Quando se trata de ajustes nos preços, a pesquisa revela que 34% dos estabelecimentos optaram por não reajustar o cardápio. Entre aqueles que realizaram ajustes, 22% optaram por reajustes abaixo da inflação dos últimos 12 meses. Por outro lado, 35% ajustaram seus preços conforme a inflação, enquanto 9% optaram por ajustes acima da média.

“Estes números também ajudam a entender um pouco sobre o aumento de empresas da região que operaram no negativo em setembro, acrescenta Mason.

Sem contar os empréstimos, 32% dos estabelecimentos dizem também ter outras dívidas em atraso. Dentre esses, 73% acumulam débitos relacionadas a impostos federais, 35% impostos estaduais, 27% encargos trabalhistas, 42% serviços públicos e 15% devem a fornecedores.

“As boas notícias para as empresas da nossa regional foram os programas de refinanciamento de dividas anunciados pelo governo do Estado, que permite o parcelamento dos valores com desconto de 70% das multas e juros e outros acréscimos. E no caso específico de Campinas, o anuncio do Refis para dívidas tributárias e não tributárias, sendo que outras cidades da região também lançaram programas semelhantes”, completa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP