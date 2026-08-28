Um homem de 35 anos foi preso acusado de bater na mãe com soco inglês e ainda a ameaçar com faca em Americana. O caso de lesão corporal, ameaça e injúria foi no bairro Antonio Zanaga.

O agressor A.M.E. foi detido por agentes da 19º BPM/I – 1ª Cia PM – AMERICANA por volta das 23h20 na rua Carmem Miranda. Participaram da ação os agentes Sd PM Livon/Sd PM Vicente.

Apreensões durante a ação 01 FACA 02 SOCOS INGLÊS

Relato filho bate na mãe

Na noite de quinta-feira (27), policiais militares do 19º BPM/I, em Americana, foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de agressão. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo próprio filho, que, segundo informações, é diagnosticado com esquizofrenia e havia feito uso de álcool e entorpecentes. Durante a ocorrência, foram apreendidos uma faca e dois socos-ingleses. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.