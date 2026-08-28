Bicampeão do Mister Universo, o fisiculturista Sérgio Fialho, de 40 anos, decidiu fazer um teste antidoping voluntário depois de receber comentários nas redes sociais questionando se seria possível construir um físico como o dele sem o uso de anabolizantes.

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Em um vídeo, ele exibiu o laudo, afirmou que o resultado foi negativo para as substâncias pesquisadas e aproveitou a situação para ampliar uma discussão sobre o uso de anabolizantes no universo fitness.



A decisão surgiu depois que os comentários passaram a colocar em dúvida a naturalidade de seu físico por causa da idade, do volume muscular e da definição. “Disseram que o meu corpo não era natural. Que, com 40 anos, era impossível chegar nesse físico sem anabolizante. Então, em vez de ficar discutindo nos comentários, eu resolvi fazer uma coisa muito mais simples: exame”, conta. No vídeo, Fialho mostra o laudo à câmera e afirma ter realizado o teste por iniciativa própria.

Ao revelar o resultado, negativo para as substâncias pesquisadas, o fisiculturista diz que pretende levar a discussão para além do próprio caso. “Eu não estou mostrando isso só para provar alguma coisa sobre mim. Hoje parece que todo físico acima da média automaticamente vira sinônimo de bomba. E, ao mesmo tempo, existe gente usando anabolizante por conta própria, sem acompanhamento, colocando a saúde em risco”, afirma. Para ele, associar automaticamente um corpo muito musculoso ao uso de substâncias também desconsidera anos de treino, alimentação e disciplina.



Fialho também diferencia o uso indiscriminado de anabolizantes em busca de resultados rápidos de tratamentos hormonais indicados e acompanhados por médicos. Ao mostrar novamente o exame, ele atribui o próprio físico à rotina construída ao longo dos anos.

Fala o bicampeão

“No meu caso, eu preferi abrir o jogo. Está aqui o exame. Meu físico é resultado de anos de treino, alimentação, disciplina e constância. Quando você vê um cara com um físico assim depois dos 40, acredita que é natural ou já desconfia?”, conclui.





Créditos: @fialho._ | CO ASSESSORIA

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