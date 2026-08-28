Veja lista abaixo- A Prefeitura de Americana abriu licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapeamento asfáltico. A iniciativa integra o pacote de investimentos anunciado pelo prefeito Chico Sardelli na quarta-feira (26), que prevê melhorias em 76 ruas de seis bairros com investimento de mais de R$ 7 milhões.

 

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O edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (27). Por meio do Pregão Eletrônico nº 075/2026, o processo será realizado no dia 16 de setembro, a partir das 8h30.

A partir de 31 de agosto, o edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, situada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, nos sites da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e da plataforma Novo BBM Net (www.novobbmnet.com.br), além do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

 

“Após o anúncio do prefeito Chico Sardelli, seguimos com a abertura de licitação para a contratação da empresa, que fornecerá também os materiais necessários para o recapeamento, mão de obra e equipamentos. É um avanço na infraestrutura urbana do município, proporcionando mais segurança e conforto nas vias e qualidade de vida à população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

 

As melhorias vão contemplar os bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

 

O investimento é proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, com repasse de R$ 5 milhões pelo Estado. A contrapartida do município será de R$ 2,7 milhões. As obras vão compreender 114,6 mil m² de asfalto novo.

veja lista

A iniciativa integra o programa Asfalto Novo, que vem sendo executado desde junho em diversas regiões da cidade.

 

O novo pacote prevê o recapeamento das seguintes vias:

Veja lista

Parque da Liberdade

 

Serra do Acaraí

 

Serra de Maracajú

 

Serra do Caparaó

 

Serra da Cajazeira

 

Serra do Espigão (entre as ruas das Palmeiras e Avenida Serra do Mar)

 

Serra das Araras

 

Serra da Saudade

 

Serra da Mangabeira

 

Jardim dos Lírios

 

Travessa Flor de Maio

 

Travessa das Avencas

 

Travessa Lantana

 

Travessa Vitória Régia

 

Travessa Ipoméias

 

Travessa Clivia

 

Travessa Copo de Leite

 

Travessa Flor do Campo

 

Vila Bela

 

Olga Garcia

 

João Francisco Montebelo

 

Mário Cavichioli

 

Eduardo Panaro

 

João Rachcovski

 

Virgilio Giongo

 

Eduardo Milani

 

Maria de Lourdes Pigato

 

Gelindo Cia

 

José Berni

 

Antônio Mileta

 

Ângelo José Kokol

 

Jardim da Paz

 

Meditação

 

Bondade

 

Plenitude

 

Aliança

 

Devoção

 

Confiança

 

Ideais

 

Sinceridade

 

Compreensão

 

Dedicação

 

Lembrança

 

Serenidade

 

Heitor Santon

 

Tranquilidade

 

Prudência

 

Caridade

 

Esperança

 

Harmonia

 

Pacificador

 

Alegria

 

Sonhos

 

Benevolência

 

Felicidade

 

Brandura

 

Lealdade

 

Gratidão

 

Jardim Alvorada

 

Andes

 

Urais

 

Himalaias

 

Constelações

 

Plutão

 

Asteróides

 

Cometa

 

Júpiter

 

Jardim Nossa Senhora Aparecida

 

Cásper Líbero

 

Lúcio Cardoso

 

Caetano de Campos

 

Emiliano Perneta

 

Solano Trindade

 

Gondim da Fonseca

 

Dalmo Florence

 

Judas Isgorogota

 

Francisco Alves

 

Leonardo Mota

 

Gustavo Teixeira

 

Inglês de Sousa

 

Jackson de Figueira

 

Anísio Teixeira

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