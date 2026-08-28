Veja lista abaixo- A Prefeitura de Americana abriu licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapeamento asfáltico. A iniciativa integra o pacote de investimentos anunciado pelo prefeito Chico Sardelli na quarta-feira (26), que prevê melhorias em 76 ruas de seis bairros com investimento de mais de R$ 7 milhões.

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O edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (27). Por meio do Pregão Eletrônico nº 075/2026, o processo será realizado no dia 16 de setembro, a partir das 8h30.

A partir de 31 de agosto, o edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, situada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, nos sites da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e da plataforma Novo BBM Net (www.novobbmnet.com.br), além do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

“Após o anúncio do prefeito Chico Sardelli, seguimos com a abertura de licitação para a contratação da empresa, que fornecerá também os materiais necessários para o recapeamento, mão de obra e equipamentos. É um avanço na infraestrutura urbana do município, proporcionando mais segurança e conforto nas vias e qualidade de vida à população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As melhorias vão contemplar os bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

O investimento é proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, com repasse de R$ 5 milhões pelo Estado. A contrapartida do município será de R$ 2,7 milhões. As obras vão compreender 114,6 mil m² de asfalto novo.

A iniciativa integra o programa Asfalto Novo, que vem sendo executado desde junho em diversas regiões da cidade.

O novo pacote prevê o recapeamento das seguintes vias:

Veja lista

Parque da Liberdade

Serra do Acaraí

Serra de Maracajú

Serra do Caparaó

Serra da Cajazeira

Serra do Espigão (entre as ruas das Palmeiras e Avenida Serra do Mar)

Serra das Araras

Serra da Saudade

Serra da Mangabeira

Jardim dos Lírios

Travessa Flor de Maio

Travessa das Avencas

Travessa Lantana

Travessa Vitória Régia

Travessa Ipoméias

Travessa Clivia

Travessa Copo de Leite

Travessa Flor do Campo

Vila Bela

Olga Garcia

João Francisco Montebelo

Mário Cavichioli

Eduardo Panaro

João Rachcovski

Virgilio Giongo

Eduardo Milani

Maria de Lourdes Pigato

Gelindo Cia

José Berni

Antônio Mileta

Ângelo José Kokol

Jardim da Paz

Meditação

Bondade

Plenitude

Aliança

Devoção

Confiança

Ideais

Sinceridade

Compreensão

Dedicação

Lembrança

Serenidade

Heitor Santon

Tranquilidade

Prudência

Caridade

Esperança

Harmonia

Pacificador

Alegria

Sonhos

Benevolência

Felicidade

Brandura

Lealdade

Gratidão

Jardim Alvorada

Andes

Urais

Himalaias

Constelações

Plutão

Asteróides

Cometa

Júpiter

Jardim Nossa Senhora Aparecida

Cásper Líbero

Lúcio Cardoso

Caetano de Campos

Emiliano Perneta

Solano Trindade

Gondim da Fonseca

Dalmo Florence

Judas Isgorogota

Francisco Alves

Leonardo Mota

Gustavo Teixeira

Inglês de Sousa

Jackson de Figueira

Anísio Teixeira

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