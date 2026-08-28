Veja lista abaixo- A Prefeitura de Americana abriu licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapeamento asfáltico. A iniciativa integra o pacote de investimentos anunciado pelo prefeito Chico Sardelli na quarta-feira (26), que prevê melhorias em 76 ruas de seis bairros com investimento de mais de R$ 7 milhões.
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O edital de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (27). Por meio do Pregão Eletrônico nº 075/2026, o processo será realizado no dia 16 de setembro, a partir das 8h30.
A partir de 31 de agosto, o edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, situada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, nos sites da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) e da plataforma Novo BBM Net (www.novobbmnet.com.br), além do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
“Após o anúncio do prefeito Chico Sardelli, seguimos com a abertura de licitação para a contratação da empresa, que fornecerá também os materiais necessários para o recapeamento, mão de obra e equipamentos. É um avanço na infraestrutura urbana do município, proporcionando mais segurança e conforto nas vias e qualidade de vida à população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.
As melhorias vão contemplar os bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.
O investimento é proveniente de convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, com repasse de R$ 5 milhões pelo Estado. A contrapartida do município será de R$ 2,7 milhões. As obras vão compreender 114,6 mil m² de asfalto novo.
A iniciativa integra o programa Asfalto Novo, que vem sendo executado desde junho em diversas regiões da cidade.
O novo pacote prevê o recapeamento das seguintes vias:
Veja lista
Parque da Liberdade
Serra do Acaraí
Serra de Maracajú
Serra do Caparaó
Serra da Cajazeira
Serra do Espigão (entre as ruas das Palmeiras e Avenida Serra do Mar)
Serra das Araras
Serra da Saudade
Serra da Mangabeira
Jardim dos Lírios
Travessa Flor de Maio
Travessa das Avencas
Travessa Lantana
Travessa Vitória Régia
Travessa Ipoméias
Travessa Clivia
Travessa Copo de Leite
Travessa Flor do Campo
Vila Bela
Olga Garcia
João Francisco Montebelo
Mário Cavichioli
Eduardo Panaro
João Rachcovski
Virgilio Giongo
Eduardo Milani
Maria de Lourdes Pigato
Gelindo Cia
José Berni
Antônio Mileta
Ângelo José Kokol
Jardim da Paz
Meditação
Bondade
Plenitude
Aliança
Devoção
Confiança
Ideais
Sinceridade
Compreensão
Dedicação
Lembrança
Serenidade
Heitor Santon
Tranquilidade
Prudência
Caridade
Esperança
Harmonia
Pacificador
Alegria
Sonhos
Benevolência
Felicidade
Brandura
Lealdade
Gratidão
Jardim Alvorada
Andes
Urais
Himalaias
Constelações
Plutão
Asteróides
Cometa
Júpiter
Jardim Nossa Senhora Aparecida
Cásper Líbero
Lúcio Cardoso
Caetano de Campos
Emiliano Perneta
Solano Trindade
Gondim da Fonseca
Dalmo Florence
Judas Isgorogota
Francisco Alves
Leonardo Mota
Gustavo Teixeira
Inglês de Sousa
Jackson de Figueira
Anísio Teixeira
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