O São Paulo Fashion Week SPFW divulga o line-up oficial de sua 61ª edição, com as datas e horários dos desfiles que acontecem entre 13 e 18 de outubro. A programação reúne diferentes gerações e territórios criativos, entre marcas consolidadas, criadores independentes e novas vozes da moda brasileira.

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Ainda no ciclo de celebração de seus 30 anos, o SPFW reafirma a moda como expressão da cultura brasileira e mantém seu compromisso de abrir espaço para diferentes formas de criar, produzir e pensar o presente. Os desfiles acontecem no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, e em diversos locais da cidade de São Paulo.

N61 – De 13 à 18 de outubro de 2026

Confira o line-up

Cria Costura e Mercado Livre participam da programação com desfiles dentro de projetos especiais.

Ingressos

A venda geral ao público começa dia 27 de agosto, a partir das 12h.

Os ingressos serão vendidos através do site www.eventim.com.br.

TIPOS DE INGRESSO (somente para o Pavilhão das Culturas Brasileiras- Pacubra):

HUB: Permite acesso às áreas comuns e de convivência, incluindo stands, espaços de alimentação e bebidas (A&B) e exposições. Não concede acesso a sala de desfile. Valores Inteira a partir de R$120,00, clientes C6 Bank a partir de R$ 96,00. Meia a partir de R$ 60,00.

CLUB: Permite acesso às áreas comuns e de convivência, incluindo stands, espaços de alimentação e bebidas (A&B) e exposições. Permite acesso a todos os desfiles realizados no Pavilhão das Culturas Brasileiras – Pacubra) no dia escolhido, concedendo acesso antecipado a sala de desfile, acesso à área VIP e Welcome kit. Inteira a partir de R$1.600,00. Clientes C6 Bank R$ 1,280. Meia a partir de R$950,00

INSIDE: Permite acesso às áreas comuns e de convivência, incluindo stands, espaços de alimentação e bebidas (A&B) e exposições. Permite acesso ao desfile escolhido sentado. Inteira a partir de R$310,00 , cliente C6 Bank a partir de R$248,00. Meia a partir de R$155,00.

INSIDE STANDING: Permite acesso às áreas comuns e de convivência, incluindo stands, espaços de alimentação e bebidas (A&B) e exposições. Permite acesso ao desfile escolhido em pé. Inteira a partir de R$220,00, cliente C6 Bank a partir de R$176,00. Meia a partir de R$110,00.

Parceiros SPFW N61

Apresenta

Mercado Livre

Patrocínio Master

Sem Parar

C6 Bank

Iguatemi

Escola Oficial

Senac

Patrocínio

Electrolux

Abrapa

Mantecorp

Apoio

Hotel Pullman

Technos

True

Stella Artois

Tônica

Brutal Fruit

Parceria Institucional

Prefeitura de São Paulo

Realização

IMM

INMODE

Sobre o SPFW

Com 30 anos, o SPFW é um dos mais completos exemplos de como a economia criativa pode ser usada como estratégia de desenvolvimento para a cidade e o país. O evento cumpre um papel articulador e provocador, transcendendo o mundo da moda e estabelecendo-se como ponto de convergência de diversas redes criativas.

Com investimentos que superam 1 bilhão de reais, o SPFW já recebeu mais de 3 milhões de pessoas e a transmissão de seus conteúdos pela TV e Internet alcançou mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países. Mais que evento e mais que moda, o São Paulo Fashion Week é uma experiência relevante, estimulante, inspiradora e transformadora para todos os que se conectam à plataforma.

Sobre a IMM

No mercado há mais de 12 anos, a IMM, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento, é referência em entretenimento ao vivo para o público e marcas, e seu portfólio é seu maior diferencial. Vai do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul, aos musicais da Broadway de primeira classe, passando pelo Cirque du Soleil, pelo Taste São Paulo, o maior festival gastronômico do mundo, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelas duas grandes semanas de moda do País: a já tradicional São Paulo Fashion Week e a recém-lançada Rio Fashion Week.

A IMM também é responsável pelo time Mubadala Brasil SailGP, pela etapa brasileira da mais emocionante corrida na água, a ENEL Rio SailGP, e pelo maior WTA do Brasil, o SP OPEN.

Sobre o INMODE

Criado em 2004, o INMODE (Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão trabalhar, no mercado interno e externo, pelo reconhecimento e visibilidade da moda e do design brasileiros como segmentos de valor agregado.

Desde sua fundação, o INMODE trabalha para integrar esforços públicos e privados em torno de um planejamento sustentável de médio e longo prazos para a moda e o design brasileiros,gerando desenvolvimento através da Economia Criativa. Desde a sua criação, o INMODE já promoveu 9 rodadas de Encontros de Economia Criativa, diversos eventos internacionais, mais de 60 exposições, instalações, festivais de cultura, livros, documentários e outros.