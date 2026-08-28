O Roteiro Gastronômico de Americana 2026 acontece nesta sexta-feira (28), sábado (29) e domingo (30), na região do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, em comemoração aos 151 anos do município. Para garantir a segurança e o conforto do público, a organização definiu orientações sobre os itens permitidos e proibidos no acesso ao evento.
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Será permitida a entrada com carrinho de bebê e itens para bebês, água mineral em copo plástico lacrado ou garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera Polaroid, além de carregadores portáteis para celular e cabos.
Não será permitida a entrada de alimentos e bebidas, exceto água mineral em copo plástico lacrado ou garrafa de plástico mole lacrada; garrafas, latas e copos; recipientes de vidro, metal ou plástico rígido; narguile ou bong; isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem; cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido; guarda-chuvas e sombrinhas.
Também estão proibidos qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica; armas de fogo e armas brancas, como facas, canivetes, punhais e assemelhados; fogos de artifício e de estampido; objetos perfurocortantes que possam colocar em risco a segurança do público, como tesouras, estiletes e pinças; medicamentos sem receita médica; skate, patinete, patins e bicicleta; bastão de selfie; máquinas fotográficas com lente intercambiável, exceto para profissionais da imprensa previamente credenciados; e roupas ou acessórios com formatos ou partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.
A montagem da edição 2026 do Roteiro Gastronômico está na reta final. Nesta quinta-feira (27), o prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, visitou o local e acompanhou os trabalhos de preparação para o evento.
Com entrada solidária, mediante a doação de 1 litro de óleo, e grandes shows de Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Edson e Hudson e Turma do Pagode, entre outras atrações, o evento começa às 17h desta sexta-feira.
Gastronomia
Ao todo, são 40 opções gastronômicas oferecidas por estabelecimentos de Americana credenciados: Acarajé Sabor da Bahia (Acarajé Tradicional), Amoe Açaí (Cascão c/ borda de chocolate e açaí misto), Big Clayton Lanches (Big Calafrango), Boi Que Mia (Costela Coleslaw), Brasa Conveniência (X-Brasa), Chiba Charcutaria (Baguete Artesanal de Toscana), Choperia Ulson (Moela Defumada Caipira), Churros da Mamãe (Churros de Doce de Leite da Mamãe), Doceria Deleite (Espeto do Amor), Doces Camzaros (Espetinho de morango com chocolate),
Dulce Sonhos Doceria (Hot Dog Gourmet), Empório do Mar (Hambúrguer de Salmão), Emporium do Porto (Hot Dog Premium), Empório Seu Elpidio (Lanche de Pastrami), Espetos Brasil (Espetinho de Carne), Flamma Burger (Flamma America), Garagem Lanches (Mega Bacon), GR Burguers (Hambúrguer de Costela), Gordinho Lanches (Costela Burguer), Holy Cook (Holy Kinder Bueno), Ki Pastel Pátio 330 (Pastel de Carne Seca com Queijo), Lancholet (Especial Let), Lu Burger’s (Bauru Especial), Luz Gastronomia (Espeto de Carne), Macdoo (Royalle), Massa Pizzaria (Pizza Garoto), Mercearia do Queiroz (Coxinha de Frango c/ Catupiry),
Na Casa da Vovó Restaurante (Pirarucu Grelhado c/ Pirão de Peixe), Padaria Dona Vitória (Lanche Bacon), Panunto Polenta Recheada (Polenta Recheada Provolone c/ Costela), Pasconitta Churros (Churros Pasconitta de Doce de Leite), Pastelão da Nona (Pastelão Supremo), Pastelaria do Chico (Pastel de Pizza), Picanha na Pedra do Bob (Isca de Picanha Acebolada), Prosa Hamburgueria (Bacon Street Boys), Reginaldo Pastel (Pastel Costela Defumada), Seucuki (Cookie de Ninho com Nutella), Smurfs Lanches (Smurf Gourmet Bacon), Vitão Lanches (Bauru c/ Rúcula e Tomate Seco) e Zburguer (Filé Especial).
“Estamos preparando o maior Roteiro Gastronômico da história de Americana. Está quase tudo pronto para receber com muita qualidade e conforto o público desta festa, organizada com muito carinho pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, em comemoração ao aniversário da cidade”, disse Ghizini.
O Roteiro Gastronômico é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.
O local também vai receber ativações de patrocinadores, Espaço Kids e a Feira Ameriart, com exposição de produtos criados por artesãos locais.
Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes Roteiro gastronômico
O evento conta com espaço para PCDs, pessoas em cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco, além de vaga de embarque e desembarque para pessoas em cadeiras de rodas em espaço atrás do palco. Também haverá transmissão dos shows em Libras nos telões espalhados pelo local.
Ponto de hidratação
Haverá ponto de hidratação gratuito disponibilizado com o apoio do Departamento de Água e Esgoto (DAE).
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