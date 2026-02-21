Um carro bateu no poste de radar em Americana na madrugada deste sábado e o caso foi simples.

A Guarda Municipal de Americana atendeu, na madrugada deste sábado (21), uma ocorrência de sinistro de trânsito sem vítima que resultou em danos a um poste de fiscalização eletrônica de velocidade, na Avenida Europa.

A equipe composta pelos GCMs Costa e Beraldo foi acionada após denúncia de que um veículo havia colidido contra o equipamento público e que o condutor teria deixado o local sem ferimentos.

Ao chegarem, os agentes constataram os danos ao radar. O proprietário do veículo se apresentou no local e informou que não conduzia o automóvel no momento do acidente. Segundo relato, outra pessoa estaria na direção quando perdeu o controle e colidiu contra o poste, evadindo-se em seguida.

A Central de Polícia Judiciária foi comunicada e, por determinação da autoridade policial de plantão, a perícia foi dispensada, sendo orientado o registro da ocorrência para as providências legais.

O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado ao proprietário, que acionou guincho para remoção.