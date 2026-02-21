O aplicativo Click Verde, idealizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e desenvolvido por alunos da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), foi apresentado e entregue oficialmente nesta sexta-feira (20), em reunião realizada na Casa da Agricultura.

A ferramenta reúne informações sobre boas práticas ambientais desenvolvidas no município, com a proposta de incentivar ações voltadas à preservação e à sustentabilidade.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, o aplicativo tem como objetivo ampliar o acesso da população às iniciativas ambientais. “A proposta é disponibilizar a ferramenta para que a população conheça e interaja com os projetos desenvolvidos no município, fortalecendo a educação ambiental e as ações sustentáveis”, afirmou.

De acordo com a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, o projeto começou a ser estruturado em 2024 e teve o protótipo concluído em 2025. “O Click Verde foi pensado para valorizar ações positivas relacionadas ao meio ambiente e estimular novas iniciativas”, explicou.

Por meio da plataforma, os usuários poderão registrar, com fotos georreferenciadas, ações como plantio de mudas, limpeza e preservação de áreas públicas, entre outras iniciativas. As publicações serão inseridas em um mapa da cidade, permitindo a visualização pelos demais usuários.

Click verde em análise

O aplicativo será analisado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação para definição de hospedagem, estrutura de banco de dados e posterior disponibilização para download.

Participaram da entrega o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, os professores da Fatec Rogério Nunes de Freitas, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Lucas Serafim Parizotto, orientador do projeto, além dos alunos Gabriel Tavares Costa, Andrew Tamamini Bartolome, Lorram Lopes de Araújo, Magnum César de Oliveira Libanori e Walison Figueiredo.

