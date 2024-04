Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou

dois feridos na alça de acesso para a rodovia Luiz de Queiroz- SP 304 em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta sexta-feira. A batida foi registrada pouco antes das 16h na rua Juscelino Kubistcheck.

As duas pessoas que se machucaram estavam na moto. O acidente envolveu uma Fiat Strada e uma moto de tamanho pequeno.

Abaixo a resenha distribuída pelo Corpo do Bombeiros.

Ocorrência: colisão entre automóvel e motocicleta – Data: 26/04/2024 Horário: 15:43

Local: Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, alça de acesso para a Rodovia Luiz de Queiroz

Viaturas: Uma viatura do corpo de bombeiros UR16310 e uma ambulância de Americana B02

Bombeiros: 3 militares

Vítimas: 2 vítimas

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito, no local duas vítimas ocupantes da motocicleta colidiram com a traseira de um automóvel Fiat Strada.

O Condutor da motocicleta masculino, 37 anos foi socorrido pela UR16310 apresentando politraumas, consciente e orientado sendo transportado ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos.

A outra vítima, passageiro da motocicleta, masculino 24 anos foi socorrido pela ambulância de Americana ao UPA São José. Condutor da Fiat Strada não se feriu.

