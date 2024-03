avenida Ampelio Gazzetta em Nova Odessa este domingo. O grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (03/03), por volta da 1h30, envolvendo veículos e condutores ainda não identificados, causou a destruição total de um dos equipamentos semafóricos do cruzamento das avenidas Ampelio Gazzetta e Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa.

Para garantir a segurança de motoristas e motociclistas que trafegam diariamente pelo local, o Setor de Trânsito da Prefeitura se viu obrigado a interditar o cruzamento com a Ampelio Gazzetta para quem trafega nos dois sentidos da Eddy de Freitas.

ORIENTAÇÃO NO TRÂNSITO- Assim, ao longo dos próximos dias, motoristas que descem a Eddy de Freitas em direção ao Centro de Nova Odessa deverão procurar rotas alternativas.

A mais simples é tomar a Rua Eduardo Leekning (a rua da Praça da Bíblia e da Coden Ambiental) e acessar a Ampelio Gazzetta logo à frente. Já para quem normalmente sobe a Eddy de Freitas em direção à Rodovia Rodolfo Kivitz, a opção é tomar a Avenida João Pessoa (a da Prefeitura) e acessar a Ampelio Gazzetta no cruzamento do Fórum/Subway.

Quem trafega pela Eddy de Freitas também pode continuar até o cruzamento, tomar a Ampelio e fazer os retornos existentes metros adiante em ambas as direções (Americana ou Sumaré).

