A demanda por conectividade de banda larga de alta velocidade continua crescendo exponencialmente, impulsionada pela crescente dependência das tecnologias digitais e pela proliferação de aplicativos que fazem uso intensivo de dados. Nesse contexto, o Acesso Fixo Sem Fio (FWA, Fixed Access Wireless) surgiu como uma solução promissora para abordar as necessidades de conectividade em áreas urbanas e rurais, oferecendo oportunidades atraentes para serviços residenciais e comerciais baseados na tecnologia 5G.

À medida que a era da 5G avança, o FWA se destaca rapidamente como um concorrente sério para os serviços tradicionais fixos de banda larga, tanto para serviços residenciais quanto comerciais ou empresariais em áreas urbanas, suburbanas e rurais.

A introdução do FWA, e especialmente do FWA 5G, trouxe mudanças significativas ao mercado de banda larga. Em primeiro lugar, expandiu o cenário competitivo, ampliando um setor que era dominado por infraestruturas com fio, e incorporando inovação e melhorias na entrega de serviços. Por outro lado, alterou as economias da provisão de conectividade, especialmente em áreas onde os implantes tradicionais com fio eram extremamente desafiadores ou proibitivos em termos de custos.

Existem vários elementos impulsionando o desenvolvimento do FWA. Entre eles, sua rapidez de implementação e escalabilidade – que permitem gerar receitas mais cedo e expandir a infraestrutura de acordo com a demanda; a disponibilidade de espectro em faixas médias (entre 2 GHz e 6 GHz) em alguns mercados; e a redução nos preços dos equipamentos do usuário (CPE, Customer Premise Equipment).

Assim, o FWA está experimentando um crescimento global significativo, impulsionado especialmente por mercados emergentes, como Índia, México, África do Sul e Filipinas, responsáveis por 40% dos implantes globais de FWA 5G em 2022. Espera-se que, até 2028, os assinantes dos serviços FWA ultrapassem 300 milhões em todo o mundo, com 80% deles atendidos pela tecnologia 5G, de acordo com projeções compiladas no documento “5G Use Cases” publicado pela 5G Americas em novembro de 2023.