Beatriz Reis, a ex-sister que se despediu do “BBB 24” na última terça-feira (9/11)

protagonizou um momento de pura surpresa e alegria no “Bate-Papo BBB” da madrugada desta sexta-feira (12/4). Durante a conversa com Thaís Fersoza e Ed Gama, a vendedora descobriu que conquistou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram desde que entrou no confinamento.

“4 milhões, meu Deus!”

Antes de revelar o número atual de seguidores, Ed Gama questionou Beatriz se ela se lembrava de quantos fãs tinha antes de entrar no reality. A ex-BBB, que ainda não se acostumou com a nova realidade fora da casa, respondeu que somava cerca de 4,2 mil seguidores.

Em seguida, os apresentadores mostraram para Beatriz como está o seu perfil no Instagram atualmente. A vendedora, incrédula, não conteve a emoção ao descobrir que agora conta com mais de 4 milhões de fãs.

“4 milhões, meu Deus!”, exclamou Beatriz, levando as mãos à boca em um gesto de surpresa. “É muita gente!”, continuou ela, ainda processando a informação.

Visivelmente emocionada, a ex-sister questionou os apresentadores se realmente era o seu perfil no Instagram. “É o meu Instagram? Eu estou chocada! Não acredito que é o meu Instagram”, disse ela, com a voz embargada pela emoção.

