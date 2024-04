Na redes sociais, presidente do PSOL de Americana pede fim da PM

A presidente do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) de Americana, a advogada Maria Helena Galhani, publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo o fim da Polícia Militar. No vídeo, Galhani argumenta que a instituição é racista e LGBTfobica.

“A Polícia Militar racista e LGBTfóbica tem que acabar sim! Da forma que está, não pode continuar! É preciso urgentemente repensar uma força pública de proteção à população, que faça de maneira responsável esse trabalho sem a certeza da passagem de panos aos crimes que comete”, declarou Galhani no vídeo.

No material publicado, a advogada destacou recentes episódios de violência envolvendo policiais, incluindo um caso em Piracicaba e outro no metrô de São Paulo, enfatizando que as denúncias só foram possíveis devido à presença de pessoas com celulares para registrar os incidentes.

Galhani expôs uma gravação que mostra um policial agredindo uma mulher, além de mencionar a letalidade das operações policiais no litoral de São Paulo.

Um internauta rebateu a psolista. “A polícia não tem que acabar não, e sim os maus policiais e sim tem que ter câmera em todos para punir sim quem merece e precisamos sim de leis mais fortes sem fiança”, disse. Na sequência, Maria Helena argumentou que é a favor do fim da PM. “A Polícia Militar e a atual politica de segurança publica precisam acabar, mudando radicalmente o paradigma da repressão e violência ostensiva para um modo de pensar a segurança publica de maneira preventiva e inteligente”, afirmou a seguidora.

