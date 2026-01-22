Pode até parecer que já teve entretenimento para mais de um mês no ‘BBB 26’, mas a verdade é que Aline Campos passou apenas uma semana na casa mais vigiada do Brasil. A sister foi eliminada do jogo tão rapidamente que, contrariando o movimento das marcas, Cif Espuma Milagrosa decidiu patrocinar a ex-participante para mostrar o milagre dos novos Cif Derrete Gordura e Cif Extermina Limo: removem a sujeira tão rápido quanto a eliminação do primeiro paredão.

Logo após sua saída da casa, durante a participação no Papo com o Eliminado, a sister Aline Campos foi surpreendida por Gil do Vigor, que revelou, em primeira mão, que Cif tinha uma surpresa preparada para ela. O momento acabou dando um spoiler do anúncio oficial: a marca se orgulha de patrocinar o primeiro eliminado do BBB 26, destacando, com bom humor, a rapidez com que Cif Espuma Milagrosa derrete a gordura da airfryer e elimina o limo do banheiro.

Em tempo recorde, já no dia seguinte, a sister contratada estreia como influenciadora da marca. No filme, a eliminada aparece ao lado dos produtos da linha Cif Espuma Milagrosa, num cenário que remete às cores da marca. Com humor, o comercial cria uma analogia entre a eliminação precoce do reality e o poder de limpeza dos produtos Derrete Gordura e Extermina Limo, reforçando a rapidez da linha na remoção de sujeiras difíceis e conectando o universo do BBB à proposta de limpeza milagrosa da marca.

“O primeiro eliminado costuma gerar repercussão por alguns dias, e decidimos aproveitar essa conversa de uma forma inesperada: conectando o entretenimento ao nosso principal atributo, que é a eliminação rápida da sujeira. Quando pensamos nessa ação, queríamos brincar com um momento que todo mundo comenta, mas ninguém aproveita.” comenta Gabriela Lairana, gerente de Marketing da Unilever.”

Para ampliar a conversa e reforçar o tom bem-humorado da ação, a campanha também conta com a participação de Kerline, primeira eliminada do ‘BBB 21’, lembrada até hoje por participantes e fãs. Ela entra em cena ao lado da marca para brincar com o imaginário em torno dos primeiros eliminados e ajudar a amplificar a iniciativa.

Todo o ecossistema da iniciativa foi desenvolvido pela Droga5, agência criativa da Unilever, em colaboração com a BR Media, que assina a estratégia de influência, e a Initiative, responsável pelo plano de mídia. Para acompanhar mais novidades de Cif, acesse os canais oficiais da marca no Instagram, X e TikTok @cif.limpadores.