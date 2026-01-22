Carnê do IPTU deve chegar até o final de fevereiro nas casas em Hortolândia

Segunda via está disponível de maneira online no site da Prefeitura

Devido ao recente término da greve dos Correios e da alta demanda, o prazo de entrega dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026

nas residências vai ocorrer até o final de fevereiro para aproximadamente 90 mil contribuintes de Hortolândia. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5% caso o imóvel não tenha débito.Tanto a cota única quanto a primeira parcela vencem no dia 10 de março. No caso de pagamento parcelado,a data de vencimento será no dia 10 de cada mês, sendo que o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas. A Prefeitura disponibiliza a 2ª via do boleto de maneira online, por meio do link (https://www.hortolandia.sp.gov.br/paginas-de-servico/emissao-de-segunda-via-do-carne-de-iptu/).

REFIS

Já os contribuintes em atraso podem regularizar a situação aderindo ao REFIS (Programa de Recuperação Fiscal) que, neste ano, foi prorrogado até o dia 31 de março. O atendimento presencial para o esclarecimento de dúvidas deve ser marcado de maneira online neste link facilhortolandia.sp.gov.br.

DESENVOLVIMENTO

O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.

ISENÇÃO

Conforme o artigo 217 da Lei Complementar Nº 110, de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Hortolândia e dá outras providências, a Prefeitura concede isenção do IPTU a algumas categorias de munícipes:

aposentados e pensionistas,

pessoas com comorbidades

pessoas carentes,

deficientes e demais beneficiários do LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social).

Para oferecer mais comodidade ao contribuinte e facilitar a vida dessas pessoas, a Prefeitura realiza a isenção uma vez já solicitadas e deferidas, nos casos acima citados.

DÚVIDAS

Dúvidas sobre o IPTU também podem ser esclarecidas, presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça de Atendimento do Novo Paço. O Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini” está localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.

