Fernando da Farmácia conquista realização de calçadas no Parque Universitário

Vereador teve Indicação atendida e obras de acessibilidade iniciam nesta quinta-feira (22) em Americana

O vereador Fernando da Farmácia teve sua Indicação nº 2240/2024 atendida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, garantindo a realização de calçadas em importantes vias do bairro Parque Universitário. As obras iniciaram nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro.

A reivindicação do parlamentar contemplou a construção de calçadas ao entorno de uma área pública localizada entre a Avenida Giaconda Cibin, avenida Cillos, Rua Professora Fani Olivieri e Rua Professora Wilma Lenzi Tombi, atendendo a uma demanda antiga dos moradores e melhorando significativamente a mobilidade e a segurança de pedestres.

A execução das calçadas proporciona mais acessibilidade, especialmente para idosos, crianças e pessoas com deficiência, além de organizar o espaço urbano e valorizar a região.

Segundo o vereador, o pedido surgiu a partir das solicitações da comunidade local. “A realização das calçadas traz mais dignidade e segurança para quem transita a pé pelo bairro. Hoje, o local recebe muitos corredores, que acabam correndo pela rua pela falta de calçadas, o que gera risco constante de acidentes. Com essa obra, garantimos mais segurança para todos. Seguiremos trabalhando para atender as necessidades da população”, destacou Fernando da Farmácia.

