Nova Odessa avança nas obras de acesso exclusivo aos serviços municipais no IZ

Obra inclui construção de guarita, instalação de alambrado e nivelamento do estacionamento, com entrada independente para a Secretaria de Meio Ambiente, Zoonoses e Defesa Civil

A Prefeitura de Nova Odessa segue com a execução dos serviços de infraestrutura que visam separar as unidades administrativas municipais instaladas no prédio do Instituto de Zootecnia (IZ) da área ocupada pela instituição de pesquisa. A obra teve início no final de 2025 e a expectativa da Secretaria de Obras, Serviços e Planejamento Urbano é que a conclusão aconteça até o mês de abril.

O projeto compreende a criação de uma entrada pela Avenida Carlos Botelho, em frente à Delegacia de Polícia, incluindo a construção de uma guarita de 10 m² para controle de acesso e vigilância, instalação de 480 metros lineares de alambrado para delimitar a área ocupada pelos serviços municipais, além do nivelamento e adequação do estacionamento já existente.

Investimento

O investimento total é de R$ 201,8 mil, recurso assegurado pelo atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social Professor Antonio Teixeira, quando ele era vereador. Os serviços estão sendo executados pela empresa Izaque Construções Ltda, após realização de processo licitatório por meio de Pregão Eletrônico.

A parceria com o Instituto de Zootecnia permite que a Prefeitura utilize parte e suas instalações para abrigar a Secretaria de Meio Ambiente, o setor de Zoonoses e a Defesa Civil. “Com a nova portaria e o fechamento adequado, daremos mais segurança e comodidade aos servidores que ali trabalham e, ao mesmo tempo, preservaremos a integridade das áreas de pesquisa do IZ”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

