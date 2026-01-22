Depois de perder na votação do Conselho Deliberativo, Julio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo na tarde desta quarta-feira (21). O ex-dirigente fez uma publicação nas redes sociais para confirmar a saída. Vice Harry Massis Junior, de 80 anos, é quem assume a presidência.

No Conselho, 188 conselheiros votaram a favor do impeachment do presidente. Uma assembleia dos sócios iria confirmar o impeachment, mas com a renúncia, não vai mais acontecer.

O empresário e vice-presidente do clube, Harry Massis Junior, de 80 anos, é quem assume a presidência do São Paulo. Segundo o estatuto, é ele quem assume o cargo em caso de afastamento ou renúncia do presidente, mantendo-se ali até o último dia de mandato, no fim de 2026. A votação que definirá o novo presidente para o triênio 2027/28/29 será no fim do ano.

Casares deixa vice no comando

Membro do grupo político Vanguarda, que deixou a coalizão, Massis foi eleito com Casares para o triênio 2021/22/23 e reeleito para o período 2024/25/26.

Conselheiro vitalício, é sócio do clube desde 1964 e já ocupou diversas funções de diretoria. Empresário, é dono do Hotel Massis, no bairro da Consolação, em São Paulo, e de uma rede de estacionamentos que atua no setor desde 1963.

