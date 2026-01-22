A equipe da Natação Americana, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, foi destaque na premiação Troféu Best Swimming 2025, realizada na segunda-feira (19), ao conquistar importantes reconhecimentos em nível nacional.

Os resultados reforçam o trabalho de excelência desenvolvido nas modalidades esportivas no município, principalmente em categorias de base.

Entre os destaques individuais, o atleta Lucas Dé foi eleito o Melhor Nadador Juvenil do Brasil, enquanto no feminino Manuela Ballan Sega sagrou-se a Atleta Revelação do Brasil, reforçando o potencial das novas gerações da natação americanense.

Outro importante resultado foi obtido por Arthur Corandim, que ficou entre os indicados ao prêmio de Melhor Nadador Infantil do Brasil.

Na categoria de Melhor Treinador Juvenil do Brasil, a premiação foi para o coordenador técnico da Natação Americana, Fábio Cremonez. Além das conquistas individuais, a equipe foi a grande vencedora na categoria de Melhor Diretoria do Brasil.

Técnico da Natação Americana destaca trabalho

“Esses resultados são fruto de um trabalho sério, contínuo e feito com muita dedicação por atletas, comissão técnica e diretoria durante todo o ano de 2025. Ver nossos nadadores e a equipe sendo reconhecidos nacionalmente é motivo de muito orgulho e mostra que estamos no caminho certo”, destacou Cremonez.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, ressaltou a importância do investimento e do apoio ao esporte de base. “Essas premiações mostram a importância de investir no esporte desde a base, oferecendo estrutura, apoio técnico e oportunidades para que os atletas possam alcançar grandes resultados. Essas conquistas nacionais valorizam nossos atletas e profissionais e levam o nome da cidade para todo o país. Gostaria também de agradecer aos pais dos nadadores por todo o apoio”, afirmou.

A premiação consolida a Natação Americana como uma das principais referências do Brasil, fortalecendo o esporte local e incentivando novos atletas a seguirem o caminho no esporte de alto rendimento.

