Recém-nascida foi reanimada após manobras de desobstrução realizada por PMs do 48º BPM/I

Uma ocorrência atendida pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) esta quarta-feira (24) terminou com o salvamento de uma bebê recém-nascida de apenas 20 dias, após um quadro grave de engasgamento, em Nova Odessa. O caso aconteceu de madrugada.

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A equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a emergência no bairro Jardim Fibra. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a bebê desacordada e com sinais de cianose, indicando falta de oxigenação. Diante da situação crítica, os agentes iniciaram imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter o quadro e fazer com que a criança voltasse a respirar.

Após o atendimento inicial, a recém-nascida foi encaminhada ao Hospital Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, onde permaneceu sob cuidados médicos. Segundo a mãe, de 36 anos, a rápida ação dos policiais militares foi fundamental para salvar a vida da criança.

Além da Bebê, um Procurado

Ainda dentro das ações recentes do batalhão, na tarde desta quarta, uma equipe da Polícia Militar realizou a captura de um homem de 35 anos procurado pela Justiça pelo crime de roubo, no bairro Vila Vale, em Sumaré. O indivíduo foi localizado após informações recebidas pelos policiais e, após confirmação do mandado de prisão, foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.