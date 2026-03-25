O papel das poltronas nos projetos de interiores

Em projetos assinados pela arquiteta Ana Rozenblit, do escritório Spaço Interior, as peças escolhidas entregam funcionalidade e impactam pelos designs arrojados em composições como salas de estar, varandas e quartos

Segundo Ana Rozenblit, a definição da poltrona para o ambiente leva em conta características do projeto como a necessidade de mais assentos e detalhes específicos sobre como serão usadas por moradores e convidados | Projetos do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Antes vistas apenas como complemento do sofá ou solução pontual de assento, as poltronas alcançaram o status de essenciais na composição dos projetos. Em salas de estar, varandas e até em alas mais íntimas, como dormitórios, elas acrescentam ao décor, ajudam a definir o caráter do ambiente, delimitam espaços, especialmente em áreas integradas, e convidam ao descanso.

Nos projetos da arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, esse olhar é traduzido em escolhas que valorizam tanto o uso cotidiano, quanto a atmosfera desejada. “A poltrona é um convite ao tempo desacelerado. Bem posicionada, ela transforma a dinâmica do ambiente”, afirma. Quanto aos modelos, ela enumera alguns como as reclináveis, com apoio para os pés, fixas, giratórias, suspensas e com design assinado, todas com estruturas bem concebidas e materiais que valorizam e estética.

“Em especial, as peças reconhecidas pelos seus desenhos marcantes e que integram a trajetória profissional de quem as assinam, entregam um olhar diferenciado ao décor“, revela completando que as peças de design assumem notoriedade assim como uma obra de arte. “Sem contar que valorizam o projeto e denotam o apreço do morador em função do investimento realizado”, sinaliza.

No que fiz respeito às cores, os tons neutros são opções mais clássicas, mas a arquitetura de interiores atual abre espaço para versões mais chamativas incluindo cores como rosa, pink, azul e laranja, entre outras possibilidades.

O que observar para eleger a poltrona?

Ana Rozenblit ressalta que a função do móvel é fio do novelo para realizar a seleção. Mas não é só isso: o modo de vida dos moradores, o tempo de permanência e as linguagens do décor são pontos que seguem em consonância com a definição. “Também não devemos desconsiderar outro fator essencial, a ergonomia. De nada vale o visual estonteante se o usuário sentir desconforto por conta do design que não recebe bem o corpo“, orienta.

Veja inspirações de ambientes com a curadoria de poltronas realizada pela profissional:

No estar

Na sua atuação mais tradicional, as poltronas cumprem os papéis de ampliar o número de assentos e, especialmente em plantas integrados, cooperam com o propósito de fechar as extremidades. “Esse layout favorece a interação entre as pessoas, permitindo que todas se vejam“, explica a arquiteta.

A arquiteta Ana Rozenblit expressa a contemporaneidade na construção deste living: para o layout do espaço, ela selecionou as formas curvas do sofá com a dupla de poltronas – todas em tons neutros –, para evidenciar a poltrona composta por rolos estofados (inclusive no encosto), da Breton | Projeto do Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes

Para esta sala de estar, a predominância dos tons neutros valorizou o par de poltronas giratórias e em veludo azul, que levam a assinatura do expoente designer Murilo Weitz. Escolha efetuada pela arquiteta Ana Rozenblit| Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Nesta outra proposta de sala de estar com a paleta neutra como base, a arquiteta Ana Rozenblit agregou o entusiasmo do laranja nas duas poltronas estofadas em veludo | Projeto do Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes

O clássico é perene: nesta sala de estar, a arquiteta Ana Rozenblit resgatou a realeza da poltrona Imperador com seus detalhes entalhados na madeira, encosto alto e o relevos em capitonê. A peça com estilo barroco remete ao design da época do rei francês Luis XV |Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Living intimista

As poltronas não apenas complementos: elas constituem as áreas conforme as designações do décor | Projeto do Spaço Interior | Foto: Kadu Lopes

Na área social deste apartamento, a arquiteta Ana Rozenblit designou ambientações para os diferentes momentos realizados pelos moradores. Com uma essência intimista, o living circular, formado pelas poltronas arredondadas, é perfeito para conversas amistosas entre os convidados. Com uma taça de vinho nas mãos, a comodidade é um convite para esquecer o relógio e apreciar os bons momentos da vida.

No dormitório

Na execução deste dormitório, a arquiteta Ana Rozenblit posicionou a poltrona como um cantinho de leitura | Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

A poltrona é um elemento muito bem-vindo nos dormitórios, uma vez que possibilita ao morador o descanso sem precisamente deitar-se na cama. Seja para relaxar o corpo ou realizar suas leituras antes de dormir, no projeto acima a profissional escolheu uma peça estofada com espaldar aconchegante para a coluna, além do apoio para os pés. Acompanhada por uma luminária de piso, o momento se torna muito mais agradável.

Na varanda

É bastante comum que as varandas integradas assimilem diversas finalidades: desde a área gourmet e a mesa de jantar, elas também reservam espaços de convivência ou aqueles que inspiram a oportunidade de viver o ócio, que é tão valioso para o bem-estar de nossas mentes.

Nessas áreas, a arquiteta Ana Rozenblit explorou as possibilidades de aplicação do móvel na varanda. À esquerda, a poltrona Costela sugere um tempo consigo mesmo aproveitando a ventilação e a luz natural. À direita, a dupla de poltronas forma uma mini sala de estar | Projetos do Spaço Interior | Fotos: Julia Herman e Kadu Lopes

Design assinado

No apartamento com a área social integrada, a poltrona Mole com apoio para os pés, eternizada por Sergio Rodrigues, é a aposta de Ana Rozenblit | Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Dentro do monocromia do cinza, neste apartamento a arquiteta Ana Rozenblit notabilizou o aspecto vintage, que também se assemelha com uma luva de baseball, da poltrona Shell, criada pelos designers do Estúdio Bola | Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Sobre a Spaço Interior, @spacointerior

Ana Venelli Rozenblit é arquiteta e fundadora do Spaço Interior Arquitetura, com atuação no Brasil e no exterior. Formou-se em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Marketing, especialização em Design de Interiores pela Escola Panamericana de Arte e graduação também em Arquitetura e Urbanismo.

Com mais de 30 anos de carreira, desenvolveu mais de 10 mil projetos residenciais, corporativos e comerciais, mantendo um modelo de trabalho autoral, que funciona como um ateliê de arquitetura. Seus projetos já foram publicados em diversas revistas e plataformas especializadas, além de terem sido reconhecidos com prêmios do setor. Foi pioneira no segmento de arquitetura no Instagram, o que fez o escritório ganhar uma visibilidade sem limites nas mídias. Já formou inúmeros profissionais que hoje possuem seus próprios escritórios de sucesso.

É autora do livro Home & Happiness (2021), com projetos da Spaço Interior, e do livro As Protagonistas, que será lançado em 2026 trazendo sua trajetória profissional e pessoal. Ainda em 2026 vai lançar o 2º volume Home & Happiness, com obras atuais.

O Spaço Interior tem projetos entregues para importantes nomes brasileiros, como Camila Farani, Dony De Nuccio, Monica Salgado, Sabrina Parlatore, Mari Palma, entre outros.

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