Beleza Negra Nova Odessa celebra diversidade em desfile que reuniu 350 pessoas

Evento realizado no sábado (8) premiou participantes de várias cidades e valorizou a representatividade em diferentes idades

Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, foi realizada na noite do último sábado (8/11) a 5ª edição do Desfile Beleza Negra no Salão Villa Lucena, em Nova Odessa. O evento, que teve como proposta valorizar a estética e a identidade negra, reuniu um público de cerca de 350 pessoas e contou com a participação de 35 candidatos em diferentes categorias.

Entre os destaques, na categoria Kids Masculino, o jovem Ykaro Silva, de 9 anos, candidato de Nova Odessa, foi o único participante e vencedor, e a modalidade Kids Feminino consagrou Maria Luiza de Oliveira Meira da Silva, de 11 anos, de Sumaré.

Na categoria Juvenil Feminino, o primeiro lugar ficou com Flancia Verlus de 17 anos, de Americana. Já na categoria Adulto Feminino, a campeã foi Rosa Zeferino, de 70 anos, de Campinas. Entre os homens, na categoria Adulto Masculino, o primeiro lugar foi de Lucas Fernando da Silva Menezes, 27 anos, de Salto.

“Quero parabenizar todos os participantes que subiram à passarela com confiança e brilho, representando a beleza e a força da diversidade. E um agradecimento especial à Sílvia e sua equipe pela dedicação e carinho com que organizaram esse evento tão inspirador para a cidade”, disse o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, que acompanhou o desfile.

