Hortolândia: Ponte Estaiada terá trânsito interrompido de noite, entre os dias 12 e 26

Prefeitura de Hortolândia realiza manutenção no local, após furto de cabeamento

A Ponte da Esperança (Estaiada) ficará fechada para o tráfego de veículos entre os dias 12 e 26 de novembro, das 21h às 4h. No local, equipes da Prefeitura realizarão no período, serviços de manutenção e melhoria do sistema de iluminação do dispositivo. A ação é necessária após o furto de parte do cabeamento da ponte.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, durante a interrupção do fluxo do tráfego, a alternativa dos motoristas, para quem vem do sentido Campinas da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101) e pretende acessar a região central de Hortolândia, é a avenida Sabina Baptista de Camargo. No sentido contrário, para quem sai de Hortolândia e quer acessar a rodovia, a alternativa é a utilização da avenida da Emancipação, até o trevo da EMS.

