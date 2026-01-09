A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, realiza neste sábado, dia 10 de janeiro, uma feira de adoção de animais em parceria com a PetCamp, reforçando as ações de incentivo à guarda responsável no município.

A atividade acontece das 9h às 12h, na unidade PetCamp do Jardim Maria Luíza, localizada na Rua Odette Jones Gigo, nº 23. O evento é aberto ao público e reunirá cães à espera de um novo lar, todos resgatados e acompanhados pela rede municipal de proteção animal.

Com o lema “Adotar é um gesto de amor que transforma vidas: a do animal e a sua”, a iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da adoção consciente, oferecendo aos visitantes a oportunidade de encontrar um novo amigo de quatro patas e proporcionar uma vida digna aos animais.

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal destaca que ações como essa contribuem para a redução do abandono, o controle populacional e a promoção do bem-estar dos animais, além de fortalecer a relação entre a comunidade e as políticas públicas voltadas à causa animal.