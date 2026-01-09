Paulistão 2026 começa neste sábado, com novo formato e Palmeiras favorito ao título

Neste sábado (10), começa mais uma edição do Campeonato Paulista. Em 2025, o Corinthians se sagrou campeão depois de vencer o Palmeiras por um a zero no agregado. No que depender das principais plataformas de apostas, como Galera Bet, Casa de Apostas e GingaBet, o favorito para ser campeão em 2026 é o Palmeiras , com odds médias de 2.45, em segundo, aparece o atual campeão, Corinthians, com 4.00, depois seguem São Paulo (8.00) e Santos (10.00).

Para esta temporada, o Campeonato Paulista terá um novo regulamento, semelhante ao da Champions League. Os times foram divididos em quatro potes, em que cada equipe enfrenta dois times de cada pote, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados. Durante a fase de liga, todos os clássicos irão acontecer, por determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Apontado como favorito, o Palmeiras busca mais um título do Paulistão para a sua coleção, que não vem desde o tri consecutivo de 2022 até 2024. Atualmente o Verdão tem 26 taças da competição, no último ano quase conquistou a 27ª, mas foi derrotado pelo Corinthians na grande decisão. O time de Abel Ferreira busca esquecer o ano de 2025, que ficou marcado pelos vice-campeonatos no Paulista, Brasileirão e Libertadores, e para isso o Alviverde aposta no título estadual como o começo de um grande ano.

A equipe alviverde estreia contra a Portuguesa fora de casa, seguido de Santos, Mirassol, Novorizontino, São Paulo, Botafogo-SP, Corinthians e Guarani. Para o início do campeonato, a equipe conta com a chegada do volante Marlon Freitas do Botafogo e segue buscando grandes nomes no mercado.

Já o Corinthians chega com moral após o título da Copa do Brasil e do Paulistão. A equipe de Dorival Júnior, apesar da temporada ruim no Brasileirão, terminando na 13ª colocação, tem confiança na conquista da 32ª taça do Paulista e do tetra na Copa do Brasil. Para este ano, o Timão busca seguir na luta por títulos e melhorar o desempenho no campeonato nacional. O título estadual pode ser o começo de temporada ideal para o Alvinegro.

O Timão estreia contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, depois enfrenta o Bragantino, São Paulo, Santos, Velo Clube, Capivariano, Palmeiras e São Bernardo. A equipe ainda não fez contratações para a temporada, mas busca peças para melhorar o elenco.

Enquanto o São Paulo quer conquistar o título que não vem desde 2021 e chegar à sua 23ª taça do Paulistão. Após um 2025 turbulento e um início complicado de 2026 fora dos gramados, o Tricolor aposta na conquista do Paulista como uma virada de chave. Na temporada passada, o time chegou até as semis do estadual, sendo eliminado pelo Palmeiras, e terminou em oitavo no Brasileirão, mesmo com diversas lesões no elenco.

O primeiro jogo do Tricolor será contra o Mirassol, fora de casa, depois enfrenta o São Bernardo, Corinthians, Portuguesa, Palmeiras, Santos, Primavera e Ponte Preta. O time de Hernán Crespo já fez movimentações na janela de transferências, trazendo o meia Danielzinho e o goleiro Carlos Coronel, mas segue em busca de mais reforços.

A equipe do Santos aparece como o quarto favorito ao título, em busca de conquistar sua 23ª taça da competição, tendo levantado sua última em 2016. Mesmo com a chegada de Neymar, em 2025 o time da Baixada rendeu abaixo do esperado, perdendo na semifinal do Paulista para o Corinthians e lutando contra o rebaixamento nas últimas rodadas do Brasileirão, até engatar boa sequência e terminar na 12ª posição.

A caminhada do Peixe na competição começa no duelo contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, depois o time enfrenta o Palmeiras, Guarani, Corinthians, Bragantino, São Paulo, Noroeste e Velo Clube. O time comandado por Vojvoda vem se movimentando no mercado, anunciando recentemente a contratação de Gabigol para o ataque.

As finais do Paulistão estão marcadas para os dias 4 e 8 de março.

Confira as odds para o confronto:

Galera Bet:

Palmeiras 2.37 | Corinthians 4.00 | São Paulo 8.00 | Santos 10.00

Casa de Apostas:

Palmeiras 2.49 | Corinthians 4.00 | São Paulo 8.00 | Santos 10.00

GingaBet:

Palmeiras 2.49 | Corinthians 3.99 | São Paulo 7.98 | Santos 9.97

