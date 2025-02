Bem-estar Animal Sumaré destaca ações realizadas do 1o mês de gestão   

Nos primeiros 30 dias do ano, a Secretaria de Bem-Estar Animal de Sumaré enfrentou desafios, mas também alcançou importantes conquistas no cuidado e proteção dos animais da cidade.

Logo no início de janeiro, um mutirão de limpeza reorganizou a sede da pasta. Além disso, houve o descarte adequado de medicamentos e insumos vencidos, visando garantir que o ambiente fosse seguro tanto para os animais quanto para os profissionais.

O trabalho também focou em otimizar os processos de atendimentos às ocorrências registradas pelo telefone 156, priorizando casos de emergência e aumentando a agilidade no atendimento.

Mais notícias da cidade e região

Entre as ações mais emocionantes realizadas no mês, destaca-se o resgate de um cão, batizado de “Valente”, que ficou conhecido após ser retirado com sucesso de dentro de um tanque de tratamento de esgoto. Em uma operação que envolveu a colaboração do guarda municipal Rodrigo Ruis e de Michel Oliveira, um dos veterinários da secretaria, o resgate foi um marco de dedicação e esforço conjunto para salvar a vida do animal.

Valente recebeu os cuidados necessários, foi castrado e está disponível para adoção responsável. Atualmente, o departamento abriga 78 animais, entre cães e gatos que também estão prontos para serem adotados por novos tutores responsáveis.

Outra ação foi a visita técnica ao canil do Centro de Treinamento da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) de Sumaré. Na ocasião, os cães foram avaliados e vacinados, para garantir que estão em condições de participar de operações importantes como buscas, apreensões e trabalhos sociais.

Fala secretária que cuida do Bem-Estar Animal

“Vamos continuar trabalhando para melhorar as instalações e estrutura do Bem-estar Animal de Sumaré, com o objetivo de atender os animais do município com qualidade e dignidade”, explicou a secretária Edileine Guiraldelli.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP