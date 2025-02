O detentor da maior marca atual é o alemão Sebastian Steudtner, que surfou uma onda de 26,21 metros na Praia do Norte, na vila de Nazaré, em Portugal. A marca foi homologada em maio de 2022.

Aula de surf para crianças: ONG oferece aulas para pequenos de 5 à 17 anos

Mar e Vida Plena: Projeto da Visão Mundial beneficia crianças e adolescentes no Estado do Ceará

O projeto Mar e Vida Plena é uma iniciativa da Visão Mundial em parceria com a Escola de Surf Gilvan Lima, que acontece nas praias da cidade de Paracuru, no Ceará. Lançado em Maio deste ano, o projeto tem como objetivo promover aulas de surf com foco na prevenção de violência social e individual que envolve crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Atendendo meninos e meninas, desde os 5 até os 17 anos de idade, o projeto já alcançou mais de 80 crianças e adolescentes. 59% dos beneficiados têm entre 12 e 17 anos de idade, 39% de 6 a 11 anos e os últimos 2% de até 5 anos.

Apesar da principal atividade realizada ser as práticas de surf, que além de promover o bem-estar e servir de ferramenta para construção de vínculo com o meio ambiente local, o projeto também desenvolve práticas que vão além das manobras nas ondas.

Leia + Sobre todos os Esportes

Durante as atividades, a equipe da Visão Mundial formada pela coordenadora pedagógica Zilmara Alves, a assistente social Raquel Vieira e a assessora pedagógica Núbia Pena, mantém uma dinâmica de apoio local a equipe do projeto no monitoramento da ações e realização de capacitações na área de formação política e pedagógica, para que o projeto possa alcançar seus objetivos e seja relevante no impacto ao contexto local aonde as crianças estão inseridas.

Também foi feita uma escuta com as crianças e jovens beneficiados e com algumas mães sobre o impacto do projeto na vida de seus filhos e filhas no ambiente escolar e familiar. Tanto as crianças e adolescentes como as mães relataram a melhoria na performance escolar, a conexão com a natureza e como isso tem aumentado o índice de concentração e autoestima.

Além disso,o projeto também promoveu a formação dos 20 adolescentes na metodologia do MJPOP – Movimento de Jovens e Políticas Públicas, essa metodologia capacita adolescentes para monitorar Políticas Públicas, observando o desempenho dos equipamentos de educação, saúde, esporte, cultura, lazer, assistência social e de outros serviços ofertados à população. Os adolescentes foram ouvidos sobre a realidade de suas comunidades e das juventudes.

Sobre a Visão Mundial (World Vision)

A World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, é uma organização humanitária cristã dedicada a trabalhar com crianças, famílias e suas comunidades para atingir todo o seu potencial, combatendo as causas da pobreza e da injustiça. A Visão Mundial serve a todas as pessoas, independentemente de religião, raça, etnia ou gênero. A organização está no Brasil desde 1975 atuando por meio de programas e projetos nas áreas de proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade.