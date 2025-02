Imposto sobre apostas: ferramenta calcula quanto apostador terá que pagar

A partir deste ano, quem ganhar prêmios em apostas esportivas e jogos online em bets no Brasil precisará ficar atento às novas regras de tributação.

O Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) será aplicado sobre prêmios de apostas, mas com algumas regras importantes que podem impactar diretamente o bolso e declaração dos apostadores.

Para facilitar o cálculo do imposto devido, o Aposta Legal criou uma ferramenta interativa que permite ao apostador estimar com precisão o valor a ser tributado sobre seus ganhos.

Com a calculadora, basta inserir o valor do prêmio recebido e o valor apostado. O sistema automaticamente desconta a faixa de isenção de imposto e aplica a alíquota de 15% no montante tributável.

Desta forma, é possível visualizar exatamente quanto do prêmio será retido na fonte e quanto precisará declarar no Imposto de Renda.

A ferramenta está disponível em apostalegal.com/noticias/calculo-de-imposto-nas-apostas-esportivas

