Todos sabem que a menopausa impacta a vida das mulheres de diversas formas, sendo a perda de colágeno um dos sintomas mais frequentes. O fenômeno é bastante comum, tanto que a partir dos 25 ou 30 anos, o organismo passa a perder 1% da proteína fibrilar ao ano, o que gera os primeiros sinais de envelhecimento. Consequentemente, estima-se que há uma queda de 10% de colágeno a cada década, que se intensifica após os 50 anos, principalmente nas mulheres com a chegada da menopausa, podendo chegar a até 30%.

Além disso, existem outros impactos com a chegada da menopausa na vida das mulheres, como mudanças físicas, emocionais e sociais, com impactos que podem variar de uma mulher para outra. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o colágeno é um dos grandes responsáveis por manter a firmeza da pele e isso acontece porque seus ligamentos atuam como uma espécie de adesivo entre as células, mantendo o tecido cutâneo unido. Diante disso, seus efeitos são primordiais para a saúde e para a beleza, doando firmeza, elasticidade e hidratação à derme, além de contribuir para mantê-la mais protegida e conservada.

A suplementação com colágeno hidrolisado, recomendada para mulheres 40+, apresenta efeitos positivos em relação ao corpo feminino como firmeza da pele, elasticidade, crescimento do cabelo, unhas, aporte proteico, suporte para a saúde muscular, entre outros. Ou seja, fornece a vitalidade que as mulheres precisam e perdem quando iniciam o processo de transição entre o climatério e a menopausa.

Márcia Cunha, CEO e fundadora da Plenapausa , a primeira startup brasileira focada nos cuidados com a mulher durante a menopausa, destaca que considerar suplementos pode ser uma estratégia eficaz para compensar a diminuição natural que ocorre durante a menopausa. “Esses suplementos promovem a saúde da pele de dentro para fora. A suplementação com colágeno apresentou efeitos positivos em relação a critérios estéticos da pele, em especial a hidratação, abrangendo também critérios como elasticidade, melhor aparência de linhas de expressão e rugas, bem como a redução no grau de celulite”, explica.

Márcia Cunha

Fundadora e CEO da Plenapausa , Márcia é empreendedora de segunda viagem, graduada em Economia e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Sempre inserida no universo feminino, formou-se em Psicanálise pelo CEP SP, a fim de compreender ainda mais as mulheres. Ela é Business and Executive Coach formada pelo ICI, possui mais de 18 anos de experiência profissional e atuou em organizações nacionais e multinacionais de grande porte como Alcoa, Delphi, Vivo e Epay Worldwide.

Plenapausa

Primeira Femtech no Brasil com foco na saúde da mulher a partir da menopausa. Entendendo que hoje, no Brasil, são cerca de 35 milhões de mulheres em idade menopausal e 85% delas sentem os sintomas em maior ou menor grau. Ainda que parte do público feminino desconheça os sintomas, a Plenapausa tem como missão gerar informação, cuidado e tratamento às mulheres durante essa fase, que a partir de pesquisas e dados, busca constantemente criar soluções efetivas para esse público. A femtech recebeu aceleração da Matter, maior hub de inovação em saúde dos Estados Unidos.