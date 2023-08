Besouro Azul com Bruna Marquezine, estreia nos cinemas

além dos nacionais “Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia da Vingança” e a comédia “Vai Ter Troco”. Estrelado por Xolo Maridueña, que interpreta o super-herói, e por Bruna Marquezine, primeira protagonista latina em um filme da DC Comics, no papel de Jenny Kord, “Besouro Azul” é dirigido por Angel Manuel Soto e chega à UCI com sessões nas salas especiais XPLUS, 4DX e IMAX. Os espectadores que conferirem o longa nos cinemas UCI voltam para casa com brindes exclusivos. Os primeiros a assistirem à aventura nas salas IMAX serão presenteados com um ticket colecionável e os clientes UCI Unique, além de pagarem meia-entrada, ganham um pin especial do filme em formato de escaravelho.

O terror “Fale Comigo”, dos gêmeos Michael Philippou e Danny Philippou, estreou em julho nos Estados Unidos e foi aclamado pela crítica – atualmente com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa australiano traz a história de Mia (Sophie Wilde), que perdeu sua mãe e precisa lidar com o luto. Junto com seus amigos, ela faz um ritual de invocação de espíritos. “Tempos de barbárie – Ato 1: Terapia da Vingança”, estrelado por Cláudia Abreu, Julia Lemmertz e Alexandre Borges, é dirigido por Marcos Bernstein e conta a história de vingança da advogada Carla (Cláudia), após sua filha pequena ser baleada e entrar em coma profundo. O longa mostra as nuances da mulher entre a tristeza e a revolta. Também com a temática vingativa, mas em tom de comédia, o filme “Vai Ter Troco”, protagonizado por Nany People e Evelyn Castro, conta ainda com Marcos Veras e Miá Mello no elenco e tem direção de Maurício Eça. A produção retrata duas empregadas domésticas revoltadas com os patrões, que estão há meses sem pagar seus salários e não deixam de fazer festas e viagens luxuosas. Elas decidem se vingar, mas os planos não saem como o esperado.

LEIA MAIS Barbie: O que o filme ensina às empresas

Nos dias 19 e 21 de agosto, as telonas da rede UCI exibirão shows ao vivo do Metallica, direto do Texas, nos Estados Unidos. Imperdível para os fãs, “Metallica M72 World Tour Live from TX” é um evento em duas noites que leva às salas de cinema a turnê mundial da banda. As sessões ao vivo serão às 17h30, com um horário alternativo às 21h. Os dois shows terão setlists diferentes que se completam e somam mais de trinta músicas dos mais de quarenta anos de carreira do grupo, desde o primeiro álbum, “Kill ‘Em All”, de 1983, até o mais novo, de 2023, “72 Seasons”.