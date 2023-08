Inadimplência atinge 45,82% dos paulistas

Mais de 16,7 milhões de paulistas estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 93,9 bilhões, com média de R$ 5,6 mil para cada um. Isso representa 45,82% da população adulta no Estado, percentual acima do índice nacional, que é de 43,72%. Esses números são referentes a julho e fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil.

A maior parte das dívidas no Estado está concentrada em três setores: Bancos e Cartões (29,23%), Utilities (29,09%), que são contas de gás, água e luz, e Financeiras (18,12%). Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (36,3%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (34,9%) e por pessoas com mais de 60 anos (17,4%).

É válido destacar que julho trouxe a segunda retração consecutiva em inadimplentes no Brasil. Ao atingir um total de 71,41 milhões de brasileiros, foi registrada uma redução de 34.495 pessoas na comparação com o mês anterior. É a primeira vez, desde junho de 2021, em que ocorre duas quedas em sequência nos levantamentos mensais da Serasa.

Um dos fatores de impacto foi o total de débitos com bancos e cartões de crédito, que registrou redução de 1,60 ponto percentual, passando de 31,13% para 29,53% entre os últimos dois meses. Essa queda pode estar ligada aos primeiros resultados do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, que, desde 17 de julho, estimula a negociação de dívidas com as instituições financeiras.

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara tem 125 vagas para cursos gratuitos

A Serasa, inclusive, conta com uma série de programas que tem o intuito de contribuir com a queda da inadimplência e melhorar os dados. Em julho, mais de 1,1 milhão de acordos foram fechados pelos canais do Serasa Limpa Nome apenas no Estado de São Paulo. O número de ofertas disponíveis, no entanto, batia 147 milhões.

Inadimplência cai pelo segundo mês consecutivo

O número de brasileiros que não consegue pagar suas contas apresentou a segunda retração consecutiva em julho deste ano – redução de 34.495 mil pessoas na comparação com junho. É a primeira vez, desde junho de 2021, em que são registradas duas quedas em sequência.

O total de 71,41 milhões de pessoas inadimplentes registradas no mês passado mostra, porém, que ainda é muito alto o número de brasileiros com as finanças desequilibradas. A inadimplência atinge 43,72% da população adulta do país. Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas são de 41 a 60 anos de idade (35%) e de 26 a 40 anos de idade (34,6%).

Os principais responsáveis pela segunda queda consecutiva dos números foram os débitos com bancos e cartões de crédito, conforme mostra o Mapa da Inadimplência da Serasa. Essa boa notícia pode estar ligada aos primeiros impactos do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, que desde 17 de julho estimula a negociação de dívidas com as instituições financeiras.

Segmento que sempre lidera o volume de inadimplentes, as dívidas com bancos e cartões de crédito registraram uma redução de 1,60 ponto percentual, passando de 31,13% em junho deste ano para 29,53% em julho, a maior queda na representatividade desse segmento registrada desde janeiro de 2019. Esse declínio foi impactado pelas dívidas negociadas nos canais do Serasa Limpa Nome, cujo índice relacionado aos grandes bancos aumentou de 14,77%, em junho, para 15,16% no mês passado.

No Desenrola Brasil, a Serasa foi escolhida como parceira por algumas das principais instituições financeiras do país para ser um dos canais de negociações de parte das dívidas que integram a Faixa 2 do programa (faixa para negociações de dívidas de qualquer valor de instituições financeiras, destinada a pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil).