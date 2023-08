Xuxa e Zé Gotinha unidos na campanha de multivacinação

Para ajudar o Zé Gotinha em uma nobre missão, a Rainha dos Baixinhos, Xuxa,

marca sua presença na campanha de multivacinação para retomar um diálogo importante e necessário: a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

Xuxa é a embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação e participou voluntariamente de todo o material da campanha. O jingle utilizado foi composto por Junno Andrade, que igualmente cedeu os direitos autorais da música.

A iniciativa é mais uma estratégia do Governo Federal com o objetivo de promover a eliminação, o controle e a prevenção das doenças imunopreveníveis, assim como a morbidade e mortalidade a elas associadas.



FIQUE ATENTO – A campanha de multivacinação será veiculada em todo o país, em etapas regionais. Dia 10/08, a nave fez o seu primeiro pouso, no Pará. A ação teve uma comunicação regional para melhor identificação com o público de cada estado, que ainda se vê retratado no filme de tv com cenas de sua própria paisagem sendo sobrevoadas com a nave da Xuxa. Há também, peças voltadas para redes sociais, outdoor e mobiliário urbano, rádio e televisão, além de um filme geral chamando as pessoas para consultarem a data de vacinação da sua cidade.

O público-alvo ainda precisa dos pais ou responsáveis para deixar a vacinação em dia. Então, a Xuxa é uma presença estratégica para a mensagem que o Ministério da Saúde gostaria de passar, chamando atenção para a importância da participação deles na saúde das crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No filme, que será veiculado em TV aberta, Zé Gotinha procura Xu para juntos convocarem baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Durante a viagem na nave recriada da apresentadora com efeitos especiais e animação em 3D, eles comentam que algumas doenças voltaram a atingir o público-alvo.