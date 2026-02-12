Beto Guedes e Roberta Campos fazem show em Hortolândia

Prefeitura reinaugura o Centro de Educação Musical Municipal no dia 28 deste mês; programação terá ainda apresentações de grupos de alunos do CEM

Hortolândia fortalece a formação de talentos artísticos. A Prefeitura reinaugura o Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida no dia 28 deste mês. A reabertura será com show de Beto Guedes e Roberta Campos, às 20h. A cerimônia de reinauguração será às 18h. A programação terá ainda, a partir das 10h, apresentações de grupos formados por alunos do CEM (confira abaixo). O evento é aberto para o público.

Para que a população e os próprios alunos possam conhecer a nova estrutura do centro, os grupos do CEM farão suas apresentações nos diferentes espaços e salas do prédio. Já o show de Beto Guedes e Roberta Campos será em um palco externo.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a obra de reforma do centro compreende três fases. A primeira, iniciada no fim de 2023, consistiu nas reformas do telhado e da fiação elétrica do prédio. Os serviços foram concluídos no ano seguinte.

A segunda fase foi iniciada em março do ano passado. Nessa etapa foram realizadas demolição interna de paredes, janelas e portas, ligação da rede de esgoto, implantação de alicerces e paredes da área dos novos banheiros, reboco das áreas interna e externa e implantação de laje. Também nessa fase foi feita a construção de duas salas multiuso.

Durante a segunda fase ainda foram executadas a troca do alambrado que cerca o terreno do centro, instalações de novos portões eletrônicos com motores, de piso vinílico nos espaços internos do centro e de equipamentos de ar condicionado.

Outras intervenções importantes feitas foram concretagem de rampas de acessibilidade para PcDs (pessoas com deficiência) e banheiros adaptados para essas pessoas.

De acordo com a Secretaria de Cultura, as intervenções feitas vão possibilitar que o centro dobre a capacidade de atendimento de 240 para até 500 alunos.

A segunda fase está praticamente concluída. Ainda segundo a Secretaria de Cultura, a empresa contratada finaliza a instalação elétrica. Em paralelo, o centro iniciou a mudança para o prédio reformado, no mês passado.

Durante a obra, o centro realizou suas atividades e ensaios temporariamente em um espaço na Unidade Cultural Arlindo Zadi, no Jardim Amanda.

TERCEIRA ETAPA

A terceira fase prevê a construção de um auditório/galpão. O espaço será utilizado para apresentações e eventos. De acordo com a Secretaria de Cultura, a licitação para a terceira fase ainda será divulgada. O projeto do auditório já está pronto. A obra de reforma do CEM é realizada com recursos oriundos de emenda parlamentar e da Prefeitura.

CEM RONALDO DIAS

O Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia foi criado pela lei municipal nº188, de 1º de junho de 1994. A mesma lei também determinou a criação da Banda Municipal.

Atualmente, o CEM é responsável pela gestão dos 19 cursos de iniciação musical oferecidos pela Prefeitura. Em 2025, os cursos atenderam 682 alunos, dos quais 434 no centro e 248 em espaços parceiros do município.

O CEM administra 11 grupos musicais:

– Banda Municipal

– Arco Brasil

– Banda dos Piticos

– Coral do CEM

– Coral Jovem

– Madeira Brasil

– Nova Banda Jovem

– Orquestra de Viola Caipira

– Quinteto Cultura

– Sopro de Prata

– Vibrasax

Em março de 2022, o CEM passou a ser denominado Maestro Ronaldo Dias de Almeida, em homenagem ao maestro que atuou no centro. O CEM está localizado na rua Vicente Palhão, s/nº, Jardim Santa Cândida.

Confira abaixo a programação da reinauguração do CEM:

10h – Madeira Brasil

10h50 – Sopro de Prata

11h40 – Vibrasax

13h – Arco Brasil

13h50 – Orquestra de Viola

14h40 – Coral Jovem

15h30 – Coral do CEM

16h30 – Banda Municipal

17h20 Banda dos Piticos, com participação do Coral Jovem

18h – Cerimônia de reinauguração

19h – Nova Banda Jovem, com participação do Coral do CEM

20h – Show de Roberta Campos e Beto Guedes

