Ozempic, Wegovy e Mounjaro: O que você precisa saber sobre os riscos de pancreatite

Dra. Sandra Fernandes, médica do Grupo Kora Saúde, analisa alertas recentes da Anvisa e do Reino Unido e esclarece o risco real associado a canetas emagrecedoras

Recentemente, a Anvisa e a MHRA (Reino Unido) emitiram alertas sobre o uso das canetas emagrecedoras Ozempic, Mounjaro e Wegovy, devido ao aumento das notificações de casos de pancreatite. A Dra. Sandra Fernandes, médica nutróloga do Grupo Kora Saúde, oferece uma análise detalhada e baseada em dados científicos, desmistificando as informações alarmantes veiculadas pela mídia e explicando o risco real associado ao uso desses medicamentos.

De acordo com a Dra. Sandra Fernandes, a notificação de casos de pancreatite não deve ser interpretada como uma evidência de causalidade direta. “Em um universo de milhões de prescrições, apenas 1.200 casos de pancreatite foram reportados, representando menos de 0,1% dos usuários“, destaca a médica. Ela afirma que esse efeito é considerado raro, com risco estatisticamente baixo, especialmente quando o medicamento é utilizado corretamente, sob supervisão médica adequada.

A médica também reforça que, embora o uso de medicamentos como Ozempic e Wegovy tenha gerado grande atenção nas mídias, fatores como obesidade e perda de peso rápida já são conhecidos por aumentar o risco de pancreatite. “O emagrecimento rápido pode resultar na formação de cálculos biliares, que são a principal causa de pancreatite aguda“, explica.

Em estudos clínicos de grande porte, como o ESTUDO SELECT e o ESTUDO SURPASS-CVOT, a incidência de pancreatite foi similar entre os pacientes que usaram a medicação e os que utilizaram placebo, o que reforça a segurança do medicamento quando utilizado de maneira apropriada. “Esses resultados demonstram que, quando a medicação é usada corretamente, os riscos são mínimos“, afirma Dra. Sandra.

O principal foco dos alertas emitidos pela Anvisa está no uso indevido das canetas emagrecedoras, especialmente para fins estéticos, sem a devida avaliação médica. Dra. Sandra alerta que pacientes com histórico de pancreatite ou com níveis elevados de triglicerídeos devem passar por uma avaliação detalhada antes de iniciar qualquer tratamento.

Para aqueles que utilizam a medicação de forma prescrita e sob acompanhamento médico, a nutróloga reforça que “Não há motivos para pânico, mas é essencial que o paciente esteja sempre em acompanhamento médico regular. Caso ocorra dor abdominal intensa ou qualquer outro sintoma preocupante, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente para uma avaliação adequada”, conclui.

