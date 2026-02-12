DAE trabalha em reparo de rompimento de adutora que pode afetar abastecimento na região do Jardim da Paz

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que foi identificado, no fim da tarde desta quinta-feira (12), o rompimento de uma adutora na altura da Rua Parnaíba, no bairro Vila Dainese. As equipes de plantão foram acionadas imediatamente e já estão no local para verificar a ocorrência e iniciar o conserto.

A tubulação é responsável pelo abastecimento da região do Jardim da Paz, incluindo os bairros São Jerônimo, Mário Covas e Jardim das Orquídeas, que poderão apresentar intermitência no fornecimento de água durante a execução do reparo.

O DAE permanecerá com equipes no local até a finalização do serviço e normalização do fornecimento de água.

