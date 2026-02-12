Sumaré: mais de mil doses no ‘Dia D’ da vacinação contra sarampo e febre amarela

Ação da Secretaria de Saúde amplia acesso e reforça a atualização da carteira vacinal

O Dia D de vacinação contra o sarampo e a febre amarela, realizado no último sábado (7), em Sumaré, apresentou resultado positivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ação contabilizou a aplicação de 1.068 doses de vacinas, o que reforça a importância da manutenção da carteira vacinal em todas as fases da vida.

Do total de doses aplicadas, 138 foram contra o sarampo e 243 contra a febre amarela. A iniciativa também permitiu a atualização da carteira vacinal com outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.

Para ampliar o acesso da população, as Unidades de Saúde da Família (USFs) Nova Veneza, São Judas, Florely, Picerno, Vasconcelos e Santa Clara abriram em horário especial, atendendo principalmente moradores que não conseguem comparecer às unidades durante a semana.

Estratégia

O secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, destacou a importância da estratégia. “O Dia D amplia o acesso aos serviços de saúde e fortalece as ações de prevenção. A participação da população e o empenho das equipes são fundamentais para manter o controle das doenças”, afirmou.

As vacinas contra o sarampo e a febre amarela integram o Calendário Nacional de Vacinação e seguem disponíveis nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. Para receber o imunizante ou atualizar doses atrasadas, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização.

A vacina contra o sarampo é indicada para pessoas de 1 a 59 anos. Já a vacina contra a febre amarela é recomendada para pessoas de 9 meses a 60 anos. Pessoas acima dessa faixa etária podem receber o imunizante mediante apresentação de autorização médica.

A ação incluiu ainda a aplicação da vacina Tríplice Viral, indicada para crianças, jovens, adultos não vacinados e profissionais de saúde, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

