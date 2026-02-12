Americana confirma primeiro óbito por dengue em 2026

Município teve morte de homem de 56 anos no Jardim da Paz e 14 confirmações da doença

Leia + sobre saúde

O município de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirma um óbito causado pela dengue em 2026. Trata-se de um homem de 56 anos, morador do bairro Jardim da Paz, que faleceu no dia 6 de janeiro. Ele estava internado em um hospital privado e tinha hipertensão arterial.

Desde o início do ano até esta quinta-feira (12), a cidade registra 14 casos confirmados da doença, distribuídos nos bairros Balneário Riviera, Jardim Colina, Jardim Brasil, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim Imperador, Jardim Ipiranga, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Parque Novo Mundo, Santa Catarina, São Manoel, São Vito e Terramérica.

Mesmo com a redução nos números – em janeiro do ano passado, foram 723 casos confirmados –, as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti seguem intensificadas em toda a cidade, e a Prefeitura reforça que a população deve manter os cuidados no dia a dia.

Ações

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o mutirão de visitas e retirada de criadouros em diversos bairros da cidade, com orientações aos moradores e vistorias em quintais, além das ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais e ações educativas em eventos, praças, instituições e unidades de saúde.

A conscientização sobre a doença também está sendo intensificada por meio de uma campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais. Com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”, a iniciativa busca disseminar as dicas práticas para eliminação de possíveis criadouros do mosquito, bem como os sintomas da dengue e como proceder em caso de suspeita da doença. As informações estão sendo disseminadas por meio de outdoors, displays e totens de LED espalhados pela cidade, além da distribuição de panfletos educativos, conteúdos nas redes sociais e divulgação em rádios, TVs, portais e mídias impressas.

A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – nas unidades da Praia Azul e São Vito, o horário de atendimento vai até as 20h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP