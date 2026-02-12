HM e UPA São José abrem processos seletivos para contratar em quatro áreas

Unidades de Americana contratam de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro(a) e técnico de enfermagem

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processos seletivos abertos para vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro(a) e técnico de enfermagem. As inscrições vão até o dia 13 de março.

Para o cargo de enfermeiro(a), as vagas disponíveis são para atuação exclusivamente no horário das 6h às 18h. Já para os demais cargos, a atuação poderá ser das 6h às 18h ou das 18h às 6h. Os candidatos devem possuir disponibilidade para atuar em regime de escala 12×36, incluindo finais de semana e feriados.

As inscrições podem ser feitas por meio dos links:

Edital 04/2026 – Enfermeiro (a) Diurno – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3009111

Edital 04/2026 – Auxiliar de Farmácia – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3009321

Edital 04/2026 – Técnico de Enfermagem – Americana/ SP – UPA São José

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3001735

Edital 04/2026 – Auxiliar Administrativo (Recepção) – Americana SP – UPA São José

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3009476

Podem participar dos processos seletivos todas as pessoas que atendam aos requisitos das vagas, que também são abertas a pessoas com deficiência (PCD). Os editais incluem contratação e formação de cadastro de reserva.

O Hospital Municipal e a UPA São José são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

