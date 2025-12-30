Em 2025, Biblioteca de Americana teve 22 mil empréstimos e renovações de livros

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, fez, em 2025, 22,3 mil empréstimos e renovações de obras ao público atendido no espaço, vinculado à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Em outubro, a Biblioteca de Americana completou 70 anos de atividades, reunindo mais de 57 mil títulos em seu acervo.

Ao todo, 620 livros novos foram cadastrados ao longo do ano. A biblioteca também ganhou 812 novos leitores cadastrados em 2025, se firmando como um ponto de encontro de fãs da literatura.

“A Biblioteca Municipal nasceu do clamor popular e, 70 anos depois, se consolidou como um dos espaços culturais mais relevantes de Americana. Saraus, exposições, mostras artísticas, debates, contações de histórias e oficinas são realizados durante todo o ano no local e, em 2026, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi seguirá promovendo e apoiando a realização de eventos que fortalecem a cultura de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Atendimento da biblioteca

A Biblioteca de Americana atende o público regularmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com o recesso durante o período de festas de final de ano, o funcionamento será retomado a partir de 5 de janeiro.

Para se cadastrar e retirar as obras, é preciso comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de residência. Após a inscrição, o usuário tem acesso ao acervo e pode solicitar empréstimos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável para realizar o cadastro.

Está localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro de Americana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.

