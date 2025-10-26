Biblioteca de Americana completa 70 anos com mais de 57 mil obras no acervo

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, completa 70 anos de história neste dia 25 de outubro, atuando como um centro permanente de cultura, estudo e lazer no coração da cidade, na Praça Comendador Müller. Com a missão de promover o acesso à leitura, à informação e à formação cidadã, o local atendeu milhares de crianças, jovens e adultos ao longo dessas sete décadas, recebendo também estudantes de diferentes níveis e contribuindo para a ampliação de horizontes, o estímulo à curiosidade e o fortalecimento da comunidade.

Desde suas modestas origens, com cerca de 600 títulos e 100 usuários no primeiro ano, a Biblioteca se fortaleceu e ampliou seu papel como local de leitura, busca de conhecimento e encontro comunitário, alcançando as marcas atuais de mais de 57 mil obras e frequência superior a 60 mil atendimentos por ano. Em 2024, o local registrou 15.649 usuários, 61.414 atendimentos, 22.320 empréstimos e 790 novos cadastros, números que refletem o compromisso contínuo da Biblioteca em diversificar seu acervo, atender diferentes faixas etárias e oferecer múltiplas modalidades de leitura.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, visitaram o espaço nesta sexta-feira (24) e parabenizaram a equipe da Biblioteca pelo trabalho desenvolvido.

“São setenta anos de história transformando vidas por meio do conhecimento. A Biblioteca Municipal é um verdadeiro patrimônio da nossa cidade, que atravessou gerações incentivando a leitura, valorizando a cultura e promovendo o aprendizado. É motivo de orgulho para todos nós ver esse espaço continuar vivo, acolhedor e essencial para a formação dos cidadãos americanenses”, celebra o prefeito Chico.

Fundada em 25 de outubro de 1955, por meio da Lei Municipal nº 165/1955, a Biblioteca de Americana nasceu de insistente reivindicação pública, em atendimento à demanda crescente por serviços de leitura, consulta e cultura no município. O crescimento tímido do acervo, as várias mudanças de endereço e a dificuldade de organização marcaram as primeiras décadas de funcionamento, mas a presença constante de leitores fez com que a iniciativa ganhasse importância.

Na década de 80, a Biblioteca ganhou sua morada tradicional, sendo transferida para o histórico prédio original do grupo escolar Dr. Heitor Penteado, na Praça Comendador Müller, dividindo espaço com o Museu de Arte Contemporânea. O público, o acervo e os investimentos cresceram consideravelmente. Nos anos 90, os estudantes de ensino fundamental e médio descobriram as vantagens de se utilizar o acervo e os serviços do local. Antes da internet, o serviço de auxílio à pesquisa oferecido pela Biblioteca era garantia de informações importantes para os trabalhos escolares.

Foi em 29 de novembro de 1994, por meio da Lei Municipal nº 2.867/1994, que o espaço passou a receber o nome da professora americanense Jandyra Basseto Pântano (1916-1988), educadora destacada que dedicou sua vida ao magistério e à formação de várias gerações na cidade, conquistando seus alunos pela firmeza de caráter e bondade de coração.

“A Biblioteca é um símbolo de educação e oportunidade. Em um tempo em que tudo é tão rápido, ela permanece como um refúgio de saber e convivência, reunindo crianças, jovens e adultos em torno do prazer de ler e aprender. Seu trabalho diário inspira novas descobertas e reforça a importância da cultura na construção de uma cidade melhor”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Hoje, a Biblioteca Municipal se firma como um ponto de encontro entre a tradição da leitura e os desafios da era digital, buscando continuamente modernizar o atendimento, expandir o acervo, atender às novas linguagens e fortalecer sua presença junto às escolas, famílias e demais segmentos da população.

Além de servir à população em geral de forma gratuita e acessível, o local é de grande auxílio aos estudantes, desde os pré-alfabetizados até os pós-graduados, que têm à disposição livros, folhetos, revistas e jornais atualizados, além de acesso à internet. Para as crianças, o espaço reserva um acervo especial, com obras infantojuvenis, uma gibiteca e uma ludoteca.

“A Biblioteca é um dos pilares da nossa política cultural, porque amplia horizontes e aproxima as pessoas da literatura, da arte e do pensamento crítico. É um espaço dinâmico, que se reinventa constantemente com atividades, eventos e projetos que estimulam o envolvimento da comunidade e valorizam o acesso ao conhecimento em todas as suas formas”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Entre os serviços oferecidos atualmente pela Biblioteca Municipal, estão: empréstimo de livros e periódicos para usuários cadastrados; atendimento presencial e remoto ao público para dúvidas, pesquisas e orientações; espaços e atividades diversas como sala de leitura, acervo infantojuvenil, exposições culturais, oficinas, lançamentos de livros e clubes de leitura; e iniciativas como a Feira de Troca de Livros, o Cine Biblioteca e contações de histórias nas férias escolares.

“Chegar aos 70 anos com tantas histórias e leitores é motivo de grande alegria. A Biblioteca é construída todos os dias pelo carinho de quem frequenta, empresta livros, participa das atividades e compartilha experiências. Nosso compromisso é continuar inovando e acolhendo cada visitante, mantendo viva a paixão pela leitura e o desejo de aprender”, acrescenta a administradora do espaço, Joelma Edimara de Almeida.

A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para se cadastrar, basta comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável. Após a inscrição, o usuário tem acesso ao acervo e pode solicitar empréstimos, conforme regulamento vigente. Mais informações pelos telefones (19) 3461-9157 e (19) 3461-5121.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP