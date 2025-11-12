Biblioteca de Americana disponibiliza livros alusivos à Consciência Negra
A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, disponibiliza a partir desta quarta-feira (12) uma estante com obras alusivas ao mês da Consciência Negra, entre elas biografias de pessoas negras, livros escritos por pretos e pardos e títulos sobre consciência social. A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, 172.
Os exemplares foram posicionados no corredor de acesso ao acervo e podem ser retirados por usuários cadastrados, para leitura em casa. Para se cadastrar, basta comparecer ao local com documento de identidade e comprovante de residência.
“Parabenizo a equipe da Biblioteca de Americana pela ação neste período dedicado à reflexão sobre a importância da história e da cultura afro-brasileira e à promoção da igualdade. Fica o convite para que os moradores da cidade conheçam o espaço e as obras destacadas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira os livros disponibilizados:
“O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos”, Anna Soler Pont
“O Menino, a Goiabeira e a Porta-Bandeira”, Alexandre Henderson
“Meu Crespo É de Rainha”, Bell Hooks
“Caco Juba”, Gustavo Gaivota
“Menina Bonita do Laço de Fita”, Ana Maria Machado
“A Amizade Eterna e Outras Vozes da África”, Ilan Brenman
“O Alegre Canto da Perdiz”, Paulina Chiziane
“Torto Arado”, Itamar Vieira Júnior
“Hibisco Roxo”, Chimamanda Ngozi Adichie
“A Cor Púrpura”, Alice Walker
“O Que É Lugar de Fala”, Djamila Ribeiro
“Pequeno Manual Antirracista”, Djamila Ribeiro
“Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano”, Grada Kilomba
“Na Minha Pele”, Lázaro Ramos
“Niketche”, Paulina Chiziane
“A Resposta”, Kathryn Stockelt
“Estrelas Além do Tempo”, Margot Lee Shetterly
“A Elite do Atraso”, Jessé Souza
“Os Primeiros 50”, Preta Gil
“Quarto de Despejo – Diário de Uma Favelada”, Carolina Maria e Jesus
“No seu Pescoço”, Chimamanda Ngozi Adichie
“Sobrevivendo no Inferno”, Racionais MC’s
“Quem Tem Medo do Feminismo Negro”, Djamila Ribeiro
“Rebouças – André e Antônio Rebouças”, Júlio Emílio Braz
“Tebas – Joaquim Pinto de Oliveira”, Orlando Nilha
“Milton – Milton Santos”, Fabiano Ormaneze
“Abdias – Abdias do Nascimento”, Júlio Emílio Braz
“Beatriz – Beatriz Nascimento”, Maria Julia Maltese
“Júlio – Júlio Emílio Braz”, Júlio Emílio Braz
“Sueli – Sueli Carneiro”, Rodrigo Luis
“Luiz – Luiz Gama”, Francisco Lima Neto
“Mandela – Nelson Mandela”, Maria Julia Maltese
“Martin – Martin Luther King”, Gabriela Bauerfeldt
Mais informações pelos telefones (19) 3461-9157 e (19) 3461-5121.
