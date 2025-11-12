A operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (12) atingiu 3 políticos da região que tinham pretensões para 2026 e/ou 2028. Além do vice-prefeito de Hortolândia, nome fortíssimo do PSB para deputado federal no ano que vem, o ex-prefeito de Sumaré Luiz Dalben (PSD) e o ex-prefeito de Limeira Mário Botion tiveram imóveis ‘visitados’ na ação.

Dalben era apontado como provável dobrada do pai, o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), mas seu nome é dado como certo para a disputa a prefeito em 2028.

Cafu avançou bastante na região e já tinha conversas abertas em Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Já no caso de Botion, houve até tímida comemoração por parte do atual governo. Ele é cotado para disputar novamente a prefeitura em 2028 e concorrer com o atual prefeito- Murilo Felix (Podemos).

A operação investiga suspeitas de fraudes em contratos públicos. A ação, chamada Coffee Break, teve apoio da Controladoria-Geral da União e da Polícia Militar. Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva em cidades de São Paulo, Distrito Federal e Paraná.

Operação na RMC

Na região de Campinas, foram 19 mandados de busca e três de prisão. Também houve ações em Piracicaba, Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Sorocaba e Santos. Na Grande São Paulo, os mandados foram cumpridos na capital, em Barueri e Taboão da Serra. No Distrito Federal, a operação chegou a Brasília. No Paraná, houve uma ação em Maringá.

Os investigados podem responder por corrupção, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, fraude em licitação e formação de organização criminosa. Segundo a Controladoria Geral da União, a investigação envolve contratos de distribuição de materiais escolares em Sumaré e Hortolândia.

