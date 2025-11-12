A Rede de Supermercados Pague Menos celebra, nesta sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 7 horas, a reinauguração da loja 1, localizada no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. A unidade, que carrega grande valor histórico para a empresa e para a cidade, passou por processo de modernização e agora reabre suas portas levando aos clientes ainda mais conforto, tecnologia e uma experiência de compra completa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento começará com um cerimonial que contará com a presença de autoridades municipais e gestores da Rede. Em seguida, os Clientes terão a oportunidade de ver o resultado da modernização. “Pensando no conforto e na satisfação dos nossos Clientes, desde o momento em que entram até o momento em que finalizam suas compras, além das melhorias estruturais, poderão abastecer suas despensas com produtos de qualidade”, comenta Fábio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação do Supermercados Pague Menos.

Inaugurada em 1989, esta foi a primeira loja da rede a receber oficialmente o nome Supermercados Pague Menos, marco que representa o início da trajetória de crescimento da empresa. Ao longo das últimas décadas, a loja 1 acompanhou o desenvolvimento do município, recebeu milhares de clientes e se tornou referência na relação de proximidade, acolhimento e confiança construída pela marca.

As melhorias desta unidade simbolizam mais que a entrega de um espaço renovado, reforça o compromisso da Rede com a evolução constante, a valorização da comunidade e o investimento em infraestrutura para garantir qualidade e excelência operacional. Para o Supermercados Pague Menos, celebrar este momento é recontar parte de sua própria história. Foi no Jardim Europa, que a marca iniciou sua caminhada, construindo uma relação de confiança com os barbarenses e com toda a região.

A reinauguração da loja 1, localizada no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, acontece dia 14 de novembro, sexta-feira, às 7 horas. Atualmente, são 39 lojas em funcionamento em 21 municípios (Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos), além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Entreposto de Carnes, em Santa Bárbara d’Oeste.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 39 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos.

A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de oito mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado