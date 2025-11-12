Novos guardas de Americana recebem treinamento sobre manejo de animais silvestres

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana recebeu os novos guardas municipais nesta segunda-feira (10), na sede do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, para uma visitação técnica no espaço e explanação sobre a legislação que rege a captura de animais silvestres. A atividade reuniu 35 participantes e teve como objetivo complementar de modo prático as informações teóricas da disciplina de Meio Ambiente, que faz parte da formação dos novos agentes de segurança pública.

Os guardas foram recebidos pela equipe técnica do NEA, composta por biólogos, veterinários e outros profissionais que atuam em funções fundamentais no Parque Ecológico, entre eles tratadores e funcionários da cozinha, que preparam a alimentação dos animais.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, fez a abertura da atividade e destacou a importância da participação dos guardas. “No módulo sobre o Meio Ambiente, que faz parte do treinamento, os participantes receberam informações sobre como realizar o manejo dos animais silvestres durante uma captura. São orientações que podem salvar a vida do animal, mas que precisam ser feitas com toda a segurança do agente. Agradecemos ao GPA e à Guarda Municipal pela confiança em nosso trabalho e pela dedicação, empenho e respeito ao meio ambiente”, disse.

“As ocorrências envolvendo animais silvestres ou domésticos em Americana representam uma demanda muito importante. Só no ano de 2024, foram realizados 939 atendimentos pela Guarda Municipal. Agradecemos a parceria com o Parque Ecológico, que proporcionou, por meio da visita técnica, uma excelente experiência prática aos novos guardas municipais, que estarão mais preparados para melhor servir a população americanense”, explicou o instrutor e inspetor responsável pelo Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Jonas Alécio.

Durante a atividade, realizada nos períodos da manhã e da tarde, os guardas participaram de uma apresentação sobre o funcionamento do Parque Ecológico e sua estrutura e de uma palestra sobre a fauna local e peculiaridades dos animais mantidos no espaço, recebendo instruções práticas sobre bem-estar animal, prevenção e riscos de acidentes, manejo adequado, resgate e destinação de animais silvestres, além de informações sobre legislações que tratam sobre o tema e equipamentos utilizados.

Para a diretora da Unidade de Parque Ecológico, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, os temas abordados são de fundamental importância para a formação dos guardas em prol do meio ambiente. “Fizemos uma apresentação do espaço, e os participantes puderam conhecer toda a estrutura e o trabalho desenvolvido pelas equipes de profissionais. A ajuda na captura de animais, como cobras e jacarés, é essencial para a proteção, resgate, manejo e respeito com as espécies”, concluiu.

