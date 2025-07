A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe duas novas sessões de contação de história nesta quinta (24) e sexta-feira (25), sempre às 14h. As atividades são abertas ao público e não há necessidade de inscrição prévia. A biblioteca fica na Praça Comendador Müller, nº 172.

Na quinta-feira, Katya Forti e Izilda de Campos assumem a contação de histórias e, na sexta, é a vez do grupo Cia Dondé, com as apresentações de Jackson Souza e Cris Tauffer. As atividades encerram a programação do projeto “Contações e Diversões”, realizado no espaço cultural durante o período de férias escolares.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, convidou as famílias para o evento. “O projeto ‘Contações e Diversões’ resgata e valoriza a tradição da oralidade, pois contar histórias é um hábito que se perpetua por gerações”, disse.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3461-9157.

