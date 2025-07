Apesar de o uso do cinto de segurança ser obrigatório desde 1997, muitas pessoas ainda ignoram sua utilização. Em 2024, a falta do uso de cinto de segurança causou 756 mortes, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Só nos dois primeiros meses de 2025, já foram registrados 96 óbitos.

No 1º semestre deste ano, a PRF aplicou quase 100 mil multas por falta de cinto de segurança e mais de 30% foram para passageiros do banco traseiro.

As pessoas têm a falsa sensação de segurança que o banco traseiro proporciona, porque imaginam que estão protegidas pelos bancos dianteiros e que estão longe do para-brisa. Porém, a força que uma pessoa recebe em uma batida é algo em torno 35 vezes o seu peso. Com um impacto tão grande, não há banco que possa pará-la e o que acontece é o passageiro de trás esmagando a pessoa sentada à frente e se lesionando gravemente.

Importância do cinto atrás

A Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (Trauma) alerta para a importância do cinto de segurança e está à disposição para explicar as graves lesões que podem ocorrer com a ausência do item.

Sobre a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (TRAUMA)

A Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (ABTO), fundada em 25 de setembro de 1997, é uma associação científica de âmbito nacional sem fins lucrativos, constituída por médicos interessados nos estudos das afecções ortopédicas traumáticas do sistema locomotor. Congrega médicos que se interessam pelo trauma ortopédico e suas sequelas, aperfeiçoar e difundir conhecimentos e a prática da traumatologia ortopédica.

