Biblioteca em Sumaré se torna polo de educação e lazer com programação

A Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon, localizada na Avenida Rebouças, nº 3321, Centro, aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, vive um momento de grande transformação e inclusão. O espaço, que já é referência para crianças de 3 a 13 anos com seu acervo, gibiteca, área de jogos e o inovador espaço sensorial e inclusivo, tem ampliado seu público, recebendo um fluxo significativo de alunos da Rede Municipal de Ensino e suas famílias.

A programação especial desta semana transformou a biblioteca em um verdadeiro centro cultural e de atividades lúdicas. As crianças estão tendo a oportunidade de participar de uma empolgante amostra de Ginástica Artística e aprender a tradicional arte de andar nas pernas de pau, estimulando coordenação motora e equilíbrio. A diversão se completa com o Teatro de Fantoches, que, de forma leve e divertida, traz ensinamentos cruciais sobre a prevenção da Dengue, e a Cama Elástica, essencial para queimar a energia dessa garotada.

A Secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, responsável pela gestão do espaço, destacou a importância dessa sinergia entre cultura e educação:

“A Biblioteca Myrella Rossi Mobilon é mais do que um local de leitura; é um polo de desenvolvimento integral para as nossas crianças. Ver a participação massiva dos alunos da rede municipal e suas famílias, interagindo com a amostra de ginástica artística, a conscientização sobre a Dengue no teatro de fantoches, e explorando o nosso espaço sensorial, é a prova de que estamos no caminho certo. A cultura, o lazer e a educação caminham juntos para formar cidadãos mais conscientes e saudáveis”.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em expandir o acesso a atividades culturais e educativas de qualidade, integrando o aprendizado em sala de aula com experiências práticas e divertidas.

O Vice-Prefeito, Andre da Farmácia, também ressaltou o impacto social do projeto: “A inclusão e o bem-estar da nossa população, desde a primeira infância, são prioridades. Este projeto na biblioteca, que oferece desde a gibiteca até o espaço sensorial e atividades culturais e o teatro, reflete a nossa visão de uma Sumaré que cuida, educa e estimula o potencial de cada criança. É um investimento direto no futuro da nossa cidade.”

O Prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, valorizou o sucesso e a diversidade do espaço: “A Biblioteca Myrella Rossi Mobilon é um patrimônio de Sumaré e um exemplo de como a gestão pública pode inovar. Estamos vendo a união da cultura, esporte, educação, inclusão social e também da saúde (com o tema da dengue) em um único local, atendendo de forma inclusiva e acolhedora. Nossas crianças, o futuro de Sumaré, merecem este espaço moderno, dinâmico e que proporciona oportunidades de aprendizado e diversão que vão muito além dos livros.”

A biblioteca está de portas abertas para atender crianças, famílias e os alunos de toda a rede de ensino, reafirmando seu papel vital na vida cultural e social de Sumaré.

Serviço:

Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon

Endereço: Av. Rebouças, nº 3321, Centro, Sumaré.

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 8h às 16h.

Público-alvo: Crianças de 3 a 13 anos.

Atrações: Acervo, Gibiteca, Jogos, Espaço Sensorial e Inclusivo.

