Nova Odessa tem ação do Outubro Rosa e chegada do ônibus SP Por Todas

Conselho Municipal da Mulher ganha espaço na Caminhada Outubro Rosa para ampliar combate à violência; Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado viabiliza espaço de acolhimento na Praça Central neste sábado (25), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde

Em uma iniciativa que reforça seu compromisso com a causa feminina, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa abriu espaço estrategicamente para que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher leve à população informações sobre o combate à violência doméstica e familiar durante a Caminhada do Outubro Rosa, integrando saúde e proteção social.

A ação conta com a parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado de São Paulo, que viabilizou a vinda do ônibus “SP Por Todas” ao município, oferecendo atendimento integrado às mulheres. O veículo ficará estacionado neste sábado (25/10), das 8h às 12h, próximo ao palco da Praça Central José Gazzetta, durante a realização da caminhada.

Além dos serviços prestados no ônibus – que incluem atendimentos jurídicos e psicossociais, prestados por agentes do Estado, garantindo apoio integral às mulheres em situação de vulnerabilidade –, a ação integra atendimentos locais. O CRI (Centro de Referência em Infectologia) de Nova Odessa participará com distribuição gratuita de autotestes de HIV, sífilis e hepatite, além de orientações sobre saúde preventiva. Agentes de saúde do município também realização aferição dos sinais vitais.

A presidente do Fundo Social, Rose Miranda, reforçou a importância de unir forças em prol das mulheres. “Nosso papel é criar pontes. Ao abrir espaço para o Conselho da Mulher na caminhada, queremos garantir que a mensagem de combate à violência chegue a quem precisa. E com a chegada do ônibus SP Por Todas, graças ao apoio do Governo do Estado, estamos fortalecendo ainda mais a rede de apoio”, afirmou.

A presidente do Conselho da Mulher, Natália Lins, destacou a relevância da união de esforços. “Estar presentes em um evento como a Caminhada do Outubro Rosa, com o apoio do Fundo Social, nos permite alcançar um público ainda maior. Queremos que toda mulher saiba que não está sozinha e que pode contar com serviços especializados, seja na área de saúde ou no enfrentamento à violência”, explicou.

SP Por Todas

Lançado em julho deste ano, o São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo que percorre diversos municípios com o propósito de ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres, fortalecendo a rede de proteção, acolhimento e incentivo à autonomia profissional e financeira feminina.

